Vandaag organiseren Vlaamse cultuurcentra 300 activiteiten voor kinderen

Meer dan 180 cultuurcentra, kunstenorganisaties en bibliotheken werken mee aan het opzet van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

Op kunstendag kunnen families met kinderen tot twaalf jaar meer dan 300 activiteiten meemaken uit de wereld van kunst en cultuur. De bedoeling is om kinderen in contact te brengen met kunst en kunstenaars. Kinderen zijn immers het publiek van morgen.

Van kleuteropera tot de grootste Kamishibai ter wereld

Het aanbod is dan ook enorm divers en rijk: van de presentatie van een nieuwe prentenboek met de grootste Kamishibai ter wereld (in Lint), dansvoorstellingen voor heel jonge kinderen (in Hasselt en Genk), een kleuteropera (Asse), een workshop schaduwkunst (in Roeselare), een samenzangavontuur (in Gent), tot een videoworkshop over de poëtische kracht van objecten (Brussel).

Vlaams minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz maakt de kunstendag voor kinderen mee in het Brusselse centrum voor hedendaagse kunst WIELS in Vorst, waar een mix van activiteiten wordt aangeboden in het kader van de tentoonstellingen die er lopen met werk van René Daniëls en Koenraad Dedobbeleer.