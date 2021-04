Dit jaar zal de Erfgoeddag met een 400-tal activiteiten plaatsvinden op zaterdag 24 en zondag 25 april. Het thema is 'De Nacht.'

Veel activiteiten zullen online of in de eigen bubbel plaatsvinden. 'Er wordt volop gewerkt om de activiteiten coronaproof te maken. Dit betekent dat het programma in beweging is en nog iedere dag wijzigt', zegt Tine Vandezande, coördinator van de Erfgoeddag.

Voor veel activiteiten moet je op voorhand je plaats reserveren. Tijdens de Erfgoeddag kan je kennismaken met lokale tradities en gebruiken. Ook kan je op sommige plaatsen archiefmateriaal gaan bekijken om zo een beter beeld te krijgen van de lokale geschiedenis.

Meer info via erfgoeddag.be

