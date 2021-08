De Plantentuin in Meise heeft sinds zaterdagnacht niet één, maar twee reuzenaronskelken die in bloei staan. Nadat vorige week al een eerste plant in bloei ging, is er nog een tweede exemplaar van de grootste bloem ter wereld opengegaan, met de gekende stank als extraatje.

Het is feest voor de fans van de zeldzame reuzenaronskelk in Plantentuin Meise. Nadat vorige week al een eerste plant in bloei kwam, is vannacht ook de bloem van een tweede exemplaar opengegaan. De plant meet maar liefst 2m40.De reuzenaronskelk is een zeldzame plantensoort die van nature voorkomt in de tropische wouden van Sumatra, maar in de Plantentuin van Meise kennen ze er intussen ook hun weg mee. De gigant doet zijn naam alle eer aan. De tweede reuzenaronskelk die nu is open gegaan, is liefst 2 meter 40 centimeter groot. Wanneer een reuzenaronskelk in bloei komt, maakt het schutblad zich los van de bloeikolf tot het volledig is open geplooid en deze een donkerrode kraag vormt De spectaculaire bloei gaat gepaard met een doordringende geur waarmee de plant in zijn natuurlijke omgeving bestuivende insecten aantrekt. Wie de indrukwekkende bloem wil zien en ruiken, moet er wel snel bij zijn. De bloei van een reuzenaronskelk duurt slechts 72 uur. De Plantentuin van Meise is elke dag open van 10 tot 18 uur. (Belga)