De gemeente Middelkerke wil in de toekomst een naaktstrand inrichten. Dat bevestigt burgemeester Jean-Marie Dedecker na een vraag van de Federatie van Belgische Naturisten.

Geen concrete timing

Middelkerke zou daarmee het tweede naaktstrand aan de Belgische kust hebben, naast dat van Bredene.De Federatie van Belgische Naturisten had de vraag al enkele maanden geleden gesteld aan Middelkerke. 'Wij hebben een stuk strand waar geen accommodatie of passage is dus dat is zeer geschikt', zegt Dedecker. Het gaat daarbij over het strand in Lombardsijde waar sinds dit jaar een bewaakt hondenstrand is. 'Het hondenstrand was zo'n succes dat we dat in de toekomst waarschijnlijk dichter naar het centrum zullen verplaatsen. Dan komt het strand in Lombardsijde vrij', aldus Dedecker. Een concrete timing voor het naaktstrand is er nog niet. 'Het is een idee en wij staan ervoor open. De plannen moeten nog worden opgemaakt', aldus de burgemeester. (Belga)