Wintersportfanaten kunnen zich uitleven in twee skicentra in het oosten van het land. Dat meldt de toeristische dienst van de Oostkantons.

Hoewel een laag sneeuw van tien centimeter de regio bedekt, zetten enkel de skicentra Losheimergraben in Büllingen en Herzebösch in Elsenborn hun deuren open. Bezoekers kunnen er verschillende langlauftrajecten afleggen. In Herzebösch ligt een verse laag poedersneeuw van vijftien centimeter.

In Büllingen daarentegen ligt de sneeuw er vandaag iets minder goed bij, maar toch is langlaufen mogelijk, zegt de toeristische dienst. (Belga)

Meer info via ostbelgien.eu

