De Antwerpse Zoo herademt nu de deuren binnenkort terug open mogen, want de dieren eten de financiële reserves op. Met de actie ZOOsamen kan je je favoriete dier trakteren op lekkers.

900.000 euro, zoveel jaar er jaarlijks naar dierenvoeding in de Antwerpse Zoo en Planckendael. Dat bedrag verzamelen de instanties met het entreegeld en de verkoop van abonnementen, maar die inkomstenbron is compleet opgedroogd tijdens de maandenlange sluiting. Het resultaat? 'De dieren eten onze spaarboek leeg.'

Alles samen zitten in de Zoo en in Planckendael 8.500 dieren, die elke dag honger hebben. Zoveel eters samen levert een fikse rekening op. Dat geld moet nu komen van de spaarrekening van de dierentuinen, waardoor verschillende investeringen uitgesteld worden. Het management wil niet besparen op de kwaliteit van het eten, maar om de dieren het beste te kunnen blijven geven, roept het wel externe hulp in.

140 euro aan kakkerlakken

Met de actie ZOOsamen zamelen de dierentuinen geld in om voedsel aan te kopen. Op de website kan je bijvoorbeeld tien watermeloenen kopen voor de gorilla's, goed voor 20 euro. Wil je de olifanten eens goed in de watten leggen? Trakteer hen dan op 50 kilogram witte kolen voor 85 euro. Stokstaartjes worden dan weer extreem vrolijk van kakkerlakken, waar je 4 kilogram van kan schenken voor 140 euro.

De actie leverde tot nu toe al 120.000 euro op. Ook supermarkten doneerden nu en dan al beurse groenten en fruit. Toch blijft alle hulp nog welkom.

900.000 euro, zoveel jaar er jaarlijks naar dierenvoeding in de Antwerpse Zoo en Planckendael. Dat bedrag verzamelen de instanties met het entreegeld en de verkoop van abonnementen, maar die inkomstenbron is compleet opgedroogd tijdens de maandenlange sluiting. Het resultaat? 'De dieren eten onze spaarboek leeg.'Alles samen zitten in de Zoo en in Planckendael 8.500 dieren, die elke dag honger hebben. Zoveel eters samen levert een fikse rekening op. Dat geld moet nu komen van de spaarrekening van de dierentuinen, waardoor verschillende investeringen uitgesteld worden. Het management wil niet besparen op de kwaliteit van het eten, maar om de dieren het beste te kunnen blijven geven, roept het wel externe hulp in. Met de actie ZOOsamen zamelen de dierentuinen geld in om voedsel aan te kopen. Op de website kan je bijvoorbeeld tien watermeloenen kopen voor de gorilla's, goed voor 20 euro. Wil je de olifanten eens goed in de watten leggen? Trakteer hen dan op 50 kilogram witte kolen voor 85 euro. Stokstaartjes worden dan weer extreem vrolijk van kakkerlakken, waar je 4 kilogram van kan schenken voor 140 euro. De actie leverde tot nu toe al 120.000 euro op. Ook supermarkten doneerden nu en dan al beurse groenten en fruit. Toch blijft alle hulp nog welkom.