Wanneer wandelen ongeveer de enige activiteit is die je tijdens deze pandemie naar hartenlust kunt doen, worden sommige routes misschien wat saai. In Antwerpen bedachten ze een oplossing: wandelen en quizzen tegelijkertijd.

De Antwerpse stedelijke sportdienst Sporting A heeft in vier parken in de districten Antwerpen, Deurne, Ekeren en Hoboken de 'Antwan-wandelquiz' gelanceerd. Het gaat om een uitgestippelde wandelroute waar deelnemers onderweg twaalf borden tegenkomen met telkens een (sport)quizvraag op. De antwoorden op de vragen leveren letters op die aan het einde van de wandeling een 'inspirerende boodschap' vormen.

De wandelquiz is volgens de stad bedoeld om gezinnen op een leuke en laagdrempelige manier coronaproof aan het bewegen te krijgen of houden. De combinatie van spel en beweging maakt van de quiz 'de ideale actieve gezinsuitstap' dit voorjaar, klinkt het. Deelnemers worden op hun tocht begeleid door Antwan, de mascotte van Sporting A.

Met een smartphone kan je de wandelquiz bovendien via digitale weg een extra dimensie geven. De AntwanGo-app laat toe om de quizvragen meteen te beantwoorden tijdens de wandeling en op het einde een leuke foto te maken met Antwan in augmented reality (AR). 'In 2020 trokken we massaal onze wandelschoenen aan en (her)ontdekten we samen met onze bubbel onze wijken en parken', legt Antwerps schepen van Sport Peter Wouters (N-VA) uit.

'Ook in het nieuwe jaar draagt Sporting A graag een steentje bij tot wandelstimulering en tot het promoten van gezinssport. Bovendien hebben we met onze mascotte Antwan voor de kids de ideale gids en gangmaker in huis.'

De vier parken

Hof De Bist in Ekeren

Boekenbergpark in Deurne

Nachtegalenpark in Antwerpen

Fort 8 in Hoboken

Meer info via www.sportingA.be/antwan Vanaf 9/01/2021 tot en met 21/02/2021

