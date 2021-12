Vergeten industriële panden, bouwwerken langs een autocircuit, art-decoparels of (post) modernistische optrekjes: dit zijn de leukste architectuurroutes in - of pal naast - België.

Vergeet Brasilia, Barcelona, Miami of Shanghai, ook dichtbij huis vallen veel architecturale hoogstandjes te spotten van al dan niet ronkende namen. Knack Weekend maakte een lijst van de mooiste, meest originele, bizarre of gewoon interessante architectuuruitjes in de buurt.

LUIK

100 jaar geleden werd het autocircuit van Francorchamps aangelegd, of beter: het parcours palmt sindsdien drie openbare wegen in tussen Spa-Francorchamps, Malmedy en Stavelot. Knack Weekend stippelde er een architectuurcircuit uit.

De Grand Prix Spa-Francorchamps: een architectuurroute in zes pitstops

ANTWERPEN & GENT

© iStock

Immobiliënkantoor Immodôme lanceerde een podcast met verschillende architectuurwandelingen. Tijdens de wandeling krijg je een uitleg over alle architecturale parels in Zurenborg of de Tentoonstellingswijk in Antwerpen en het Gentse stations- en Miljoenenkwartier.

Uitgetest: podcastwandelingen die een citytrip naar een hoger niveau tillen

Architecturale wandelingen

BRUSSEL

Architectuurfotograaf Philippe van Gelooven gidst in zijn fotoboek 'Exploring Brussels' architecture by bike in 144 min' de fietsliefhebber langs tal van architecturale pareltjes die onze hoofdstad rijk is. Naast bekende panden als Bozart en de Muntschouwburg, laat hij je ook stilstaan bij gebouwen die je anders zouden ontgaan.

De Ronde van Brussel: heerlijk fietsen langs architecturale parels

Je spot onderweg wellicht ook enkele Bauhaus-bouwwerken. De Duitse kunst- en architectuurschool liet namelijk ook in onze hoofdstad sporen na. Maak dus zeker een omweg langs deze acht adressen.

Bauhaus in Brussel: wandelen langs 8 modernistische parels

© Marthe Hoet

SINT-NIKLAAS

Sint-Niklaas is toonaangevend art deco betreft. Textielbaronnen lieten tijdens het interbellum immers huizen en panden optrekken in deze, toen moderne stijl. Een wandeling leidt je door de stad langs de mooiste voorbeelden van deze kunststroming.

Art-decoroute: wandelen langs de patrijspoorten en erkers van Sint-Niklaas

CROIX

Tussen Lille en Roubaix stuit je op de groene buitenwijk Croix, de plek waar rijke fabrieksbazen en industriëlen begin vorige eeuw prachtige architectenwoningen lieten optrekken. De toppers: Villa Cavrois (Robert Mallet-Stevens x Le Corbusier) en Villa Delcourt (Richard Neutra).

Architectuur in de buurt: vijf pareltjes die een bezoek waard zijn

LE HAVRE

Op weg naar Normandië, Bretagne, Spanje of Portugal met de wagen? Stop dan even in de Franse havenstad Le Havre, alias het Brasilia van Frankrijk. De platgebombardeerd stad werd in de jaren vijftig heropgebouwd naar het ontwerp van architect Auguste Perret. Het is de enige stad die door erkend werd als Werelderfgoed door de vele moderne architectuur.

Ontdek hedendaags Le Havre

ROADTRIP DOOR BELGIË

© iStock

België heeft heel wat historisch erfgoed maar ook de laatste twee decennia gingen architecten hier creatief aan de slag met onze geliefde baksteen. We lijstten enkele recentere optrekjes op die een omweg of pitstop verdienen op je architecturale roadtrip.

Bart Vanacker en Reinout Bossuyt bundelen in hun 'Atlas van Vergeten België' meer dan vijftig vergeten plaatsen die toch de moeite waard zijn. In elke provincie zochten ze naar verstilde ruïnes, vervallen architecturaal erfgoed of brokstukken van industriële panden. Met hun boek kan je deze ook allemaal zelf gaan ontdekken.

'Atlas van Vergeten België': 50 verwaarloosde monumentale parels

Van het Begijnhof in Brugge tot de Menenpoort in Ieper en van Kasteel Beloeil tot het Hellend vlak van Ronquières: in België struikel je bijna over de interessante historische sites. Een rondleiding langs 110 van die unieke plaatsen in eigen land.

Ontdek België in 110 historische plaatsen

TIP: BLIJF SLAPEN

Zin om te logeren in een staaltje van toparchitectuur? In België, Frankrijk, Nederland en Duitsland staan modernistische meesterwerken van onder meer Kropholler, Schellekens en Le Corbusier te huur als vakantiehuis.

Architectuur te huur: hier overnacht je in een bouwkundig meesterwerk

