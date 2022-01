In de Sint-Godelieveabdij in Brugge is het zeventiende-eeuws schilderij van Joanna de Labaye voorgesteld, dat werd aangekocht door Toerisme Vlaanderen, opdat het kan thuiskomen op de plek waar het vier eeuwen geleden hing.

'Het is de opdracht van het agentschap om de totaliteit van onroerend, immaterieel en roerend erfgoed te bewaren en te ontsluiten', zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. Het moet ook helpen om de Vlaamse kunststeden nog meer in de kijker te zetten bij het internationale publiek. 'Want vergis je niet: de toeristische sector zal nog even op zijn tanden moeten bijten', aldus De Wilde.

Het schilderij vertelt het verhaal van een doodziek elfjarig meisje dat op miraculeuze wijze geneest. Ten einde raad trekken haar ouders naar de abdij, waarna het kind prompt geneest. Als dank voor haar genezing door de heilige Godelieve schenken haar ouders in 1652 een votiefportret aan de abdij. 'Het is op zich al een mooi schilderij. Maar als je dit in de Sint-Godelieveabdij kunt bekijken en de danktekst op het portret leest, wordt het onmiddellijk zoveel meer', aldus Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Reizen naar morgen

Toerisme Vlaanderen telde 12.000 euro neer voor het werk. Kunst en historische sites kopen behoort niet tot de kerntaken van Toerisme Vlaanderen, verzekert De Wilde. 'Maar het past wel perfect in onze Reizen naar Morgen-filosofie.' Daarin staan de ziel van de plek en de meerwaarde voor de bezoeker, bewoner en lokale ondernemer centraal. 'We zijn ervan overtuigd dat hoe meer oorspronkelijke artefacten we kunnen terugbrengen, hoe sterker de stem waarmee de plek kan spreken', zegt De Wilde.

'En het spreekt mensen aan. Toen afgelopen zomer de deuren van de Sint-Godelieveabdij voor het eerst in 400 jaar open gingen voor het publiek, kwamen bijna 16.000 bezoekers langs. Ook het Italiaanse ministerie van Cultuur verplaatst kunstwerken uit grote, beroemde musea naar minder bekende plekken waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Het doel is hetzelfde: het culturele erfgoed van Italië versterken', aldus De Wilde.

Vlaanderen herontdekt

Kunstwerken in situ, zoals dat heet, moeten ook de Vlaamse kunststeden in de kijker zetten. 'De afgelopen twee jaar hebben we met zijn allen Vlaanderen herontdekt als toeristische bestemming, maar het zou een misvatting zijn te denken dat de sector er bovenop is', stelt De Wilde. 'We hebben het internationaal toerisme twee jaar lang moeten missen. Het vooruitzicht is gemengd positief, maar het is niet omdat corona uit het nieuws verdwenen is, dat corona ook uit de portemonnee van onze ondernemers verdwenen is.'

'Daarom hebben we ook opnieuw Vlaanderen Vakantieland gelanceerd', vervolgt De Wilde. 'Dat kan interessant zijn voor de Nederlandse markt. De Vlaamse kunststedencampagnes zullen we de komende drie jaar uitrollen, in Europa en daarbuiten. En ook onze buitenlandkantoren in Noord-Amerika en Azië blijven Vlaanderen actief promoten bij internationale toeristen.'

