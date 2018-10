Tip voor de herfstvakantie: een magisch festival van creatieve en digitale kunsten in Namen

Wil je ontdekken wat de laatste tendensen zijn in de digitale wereld of heb je zin in een culturele uitstap vergezeld door internationale topkunstenaars? Plan dan zeker een tripje naar Namen waar je je mag verwachten aan enkele interessante opKIKKers voor jong en oud: een multidisciplinair kunstenparcours, een augmented reality traject, een market met tientallen nieuwigheden om te testen, workshops, conferenties en nog veel meer. Laat je leiden door de straten, tuinen, musea, theaters en zelfs schoolgebouwen.

Een nieuwe kijk op levende wezens, transhumanisme en ecologie

De achtste editie van het KIKK-festival staat in het teken van het thema Species and beyond: hoe verhouden levende wezens zich tot niet-levende wezens. Wat zijn de gevolgen van de technologie, al te vaak ingezet voor de welvaart van de mens? De centrale positie die de mens inneemt in ons wereldbeeld wordt hoe langer hoe meer in vraag gesteld. Nieuwe technologie draait niet enkel om ons, maar heeft een enorme invloed op de hele planeet, op dieren, planten, microben of mineralen...

Hedendaagse kunstenaars zijn de nieuwe wetenschappers geworden. Doorheen hun multidisciplinaire activiteiten doen kunstenaars een beroep op de nieuwste technologieën bij het onderzoeken van de verhouding levende en niet-levende wezens. Kunstmatige en organische levensvormen, interactie tussen ecosystemen, het creëren van levensvormen op basis van koolstof of genetische transformaties worden nieuwe uitingen van artistieke zoektocht.

Een greep uit het aanbod

Kunstenparcours door de stad: KIKK in Town

Namen wordt gedurende vier dagen het decor voor allerhande kunstinstallaties die ergens een verband houden met nieuwe technologieën: KIKK in Town. Het in- en outdoor stadsfestival is de ideale manier om de stad beter te leren kennen en daarom ook een uitgelezen familie-uitstap.

Blikvangers zijn onder meer de installatie 'Water', een gigantische interactieve installatie die de binnenkant van de Saint-Aubinkathedraal als het ware zal overspoelen; 'Swans', of 'The Woodpeckers', poëtische geluidsinstallaties in romantische stadstuinen, die de dualiteit tussen vredevolle natuur en gevaarlijke technologie in beeld brengen; de hoogst esthetische 'Wind data sculptures' of 'Tele Present-Wind', ergens op de grens tussen land art en videokunst; 'Thalassa! Thalassa!', een geluidsinstallatie aan de boord van de Samber, 'Avion', een werk dat architecturale constructies omtovert tot levende wezens of 'Hearing Gravity', een immersieve geluidservaring waar je kan beleven/horen hoe een 'zwart gat' onze levens zou beïnvloeden ...

Belgische première: augmented reality journey

Minstens even exclusief is het verbluffende augmented reality traject. Voor het eerst in België kan je een parcours volgen waar nieuwe virtuele organismen zich bovenop de zichtbare realiteit installeren, op maat gemaakt door 8 'creative coders'. Een must!

KIKK voor kids

KIKK is er ook voor kinderen, met bijvoorbeeld het Europees project 'Capitaine Futur', en zijn drie interactieve installaties om de jongsten (en minder jonge) helemaal te betoveren zoals de magische 'Sonic jungle' die reageert op geluid als je erdoor wandelt of de angstige bloemen van 'Timid Wilderness'...

Vier workshops maken de ervaring volledig, waaronder 'Robigami', waarbij kinderen origamitechnieken combineren met de basisprincipes van programmatie of nog, waar ze een compositie maken op basis van geluiden uit de stad.