WWF en het natuurpark Hoge Venen-Eifel openen de 'Wolf expo', in het hart van wolf Akela's habitat. Vanaf 20 maart kan je je kennis over het roofdier gaan bijschaven in het Maison du Parc-Botrange.

De wolf is terug van weggeweest, na meer dan 100 jaar. In 2011 werden de eerste sporen waargenomen, sinds juni 2018 leeft de Duitse mannetjeswolf Akela in de Hoge Venen. Zijn territorium wordt het decor van een nieuwe expo die ervoor moet zorgen dat we het dier beter kunnen leren kennen. De tenstoonstelling laat zien dat het roofdier een plaats verdient in België, ook al brengt zijn terugkeer vaak uitdagingen met zich mee.

Iedereen kan wat bijleren van de expositie, zowel volwassenen als kinderen. Ze leren bij over de anatomie van de wolf, hoe de dieren als roedel samenleven, hoe ze met elkaar communiceren, welke bedreigingen het roofdier kan ondervinden en welke ecologische functie ze vervullen. De wolf speelt immers een regulerende rol voor de biodiversiteit. Zo zorgt hij ervoor dat planteneters zich sneller verplaatsen. Voor kinderen is er een speciaal parcours ontwikkeld, waarbij ze een notitieboekje met informatie en spelletjes ontvangen.

Praktische informatie In het Maison du Parc-Botrange (Rue de Botrange, 131 4950 Waimes), aan de rand van het natuurreservaat van de Hoge Venen. Van 20 maart 2021 tot maart 2022. Elke dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur. botrange.be

