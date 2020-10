De nieuwe coronamaatregelen verbieden kerstmarkten tot half november, maar in Brussel klinkt het dat het nu nog te vroeg is om Winterpret volledig af te gelasten.

De stad Brussel heeft nog geen beslissing genomen over de vraag of Winterpret, gekend als de Brusselse kerstmarkt, al dan niet zal doorgaan. Nochtans stellen de nieuwe coronamaatregelen van afgelopen vrijdag 16 oktober dat er geen kerstmarkten mogen plaatsvinden. 'Het is nog te vroeg om te zeggen of het niet doorgaat. Tot nu toe willen wij Winterpret organiseren', zei schepen van Cultuur en Grote Evenementen Delphine Houba (PS) gisteravond op de Brusselse gemeenteraad.

Het was gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V) die met haar vraag om uitleg over Winterpret de kat de bel aanbond. Zij vreest dat eenzelfde scenario als bij de Zuidfoor werkelijkheid zal worden. Toen hadden de foorkramers alles opgesteld en werd de foor daags voor de start afgelast. Schepen Houba verzekert dat er al duidelijke afspraken zijn gemaakt met de standhouders van Winterpret. Ze kunnen hun plek al reserveren met een aanbetaling als bevestiging, maar hoeven enkel de verdere factuur te betalen als Winterpret effectief doorgaat. Zo niet worden alle stortingen terugbetaald.

'Met oog op de nieuwe maatregelen van vorige vrijdag 16 oktober blijven we ontwikkeling nauwlettend opvolgen. Tot op heden zijn kerstmarkten verboden tot half november', stelt schepen Houba. 'Het organiseren van zo'n belangrijk evenement als Winterpret vereist wekenlange voorbereiding. Door de veranderende coronamaatregelen blijven we evalueren hoe we een evenement van dergelijke omvang kunnen organiseren', besluit ze.

