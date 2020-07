Elk jaar toveren Parijzenaars een stukje van de oever van de Seine om tot 'Paris Plage', maar dit jaar krijgt het vakantieoord in de Franse hoofdstad er een invulling bij.

Overdag naar het strand, 's avonds naar de cinema: klinkt dat als een ideale vakantiedag voor jou? Dan spreekt het concept van Le Cinema Sur L'Eau je zeker aan. In Parijs kunnen sinds zaterdag telkens zes mensen uit een bubbel plaatsnemen in een van de 38 elektrische bootjes, om vervolgens van een film te genieten terwijl ze dobberen op het water. Afstand houden van de andere toeschouwers is - tenzij je plots zin zou hebben in verfrissing - een evidentie.

Op het programma stonden de kortfilm 'Corona Story' van Victor Mirabel en de komedie 'Le Grand Bain', over een team van mannelijke synchroonzwemmers.

Ook vanop de oever konden enkele mensen de vertoning volgen. © Getty

Overdag naar het strand, 's avonds naar de cinema: klinkt dat als een ideale vakantiedag voor jou? Dan spreekt het concept van Le Cinema Sur L'Eau je zeker aan. In Parijs kunnen sinds zaterdag telkens zes mensen uit een bubbel plaatsnemen in een van de 38 elektrische bootjes, om vervolgens van een film te genieten terwijl ze dobberen op het water. Afstand houden van de andere toeschouwers is - tenzij je plots zin zou hebben in verfrissing - een evidentie. Op het programma stonden de kortfilm 'Corona Story' van Victor Mirabel en de komedie 'Le Grand Bain', over een team van mannelijke synchroonzwemmers.