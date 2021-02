Een nieuwe episode in de reeks die 'immersieve kunsttentoonstellingen' heet: vanaf maart kunnen liefhebbers als het ware in de schilderijen van Gustav Klimt stappen.

Na een tentoonstelling met werken van de Franse kunstenaar Claude Monet in 2020, komen dit jaar van 24 maart tot 5 september de werken van de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt aan bod in de Brusselse Hortagalerij. 'Gustav Klimt, The Immersive Experience', zorgt via 3D-technologie en animaties dat de bezoeker doorheen het universum van de symbolistische kunstenaar beweegt.

Gustav Klimt geldt als een belangrijke hedendaagse kunstenaar die wordt geassocieerd met de art nouveau, maar ook voor een radicale stijlbreuk met het verleden zorgde. Samen met verschillende beeldende kunstenaars onderstreepte hij die afsplitsing van het traditionalisme in de beweging 'Wiener Secession'. Het schilderwerk van Klimt werd vooral bekend wegens zijn vrouwenportretten en landschappen, maar tegelijkertijd was hij ook tekenaar en lithograaf of speelde hij met mozaïeken.

Dankzij de immersieve technologieën van organisator Exhibition Hub krijgen de kunstliefhebbers een verrassende kijk op de artistieke loopbaan van Klimt. Zo zijn 3D-reconstructies van de gebouwen waaraan Klimt heeft gewerkt, 3D-animaties van kunstwerken of 2D-animaties van tekeningen te zien . De exclusieve gouden periode van Gustav Klimt vormt het sluitstuk van de expo via virtual reality.

'De schilderijen worden opnieuw op magische wijze tot leven gebracht. Op de Beethovenfries (1902) komen de personages helemaal tot leven met de elegantie die Klimt hen heeft toebedeeld, om vervolgens opnieuw te verstarren zoals ze in het schilderij zijn vereeuwigd; en dat allemaal op de tonen van Beethovens 9e symfonie. Architectuur, schilderkunst en muziek vormen een harmonieus samenspel', zegt artistiek directeur Orphée Cataldo.

