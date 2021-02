Van 13 tot en met 21 februari zetten 102 musea uit Vlaanderen en Brussel de deuren wagenwijd open voor families. Nieuw aan de tiende editie van Krokuskriebels is de specifieke focus op tieners tussen 10 en 14 jaar.

Krokuskriebels is een initiatief van de Gezinsbond in samenwerking met FARO (het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) en met steun van de Vlaamse overheid. Onder meer het MAS, het AfricaMuseum, Museum M, Train World en het Gallo-Romeins Museum zetten tijdens de krokusvakantie de deuren open voor gezinnen. Dit jaar ligt de focus specifiek op tieners.

Zevenentwintig musea, waaronder Train World in Schaarbeek, organiseren evenementen specifiek voor deze doelgroep tussen 10 en 14 jaar. 'Een museumbezoek is niet alleen een onvergetelijke ervaring', aldus minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). 'Uit onderzoek blijkt dat het voor de ontwikkeling van het kind heilzaam is om vertrouwd te raken met kunst en cultuur. Hoe eerder kinderen in aanraking komen met kunst, des te groter is de groep potentiële kunstliefhebbers in de toekomst.'

Voor de musea in Brussel, Gent en Antwerpen is ook een speciale Krokuskriebels-app ontwikkeld. Die gidst gebruikers door de mooiste buurten van de drie steden en biedt wandelroutes op gezinsmaat aan. Meer informatie en het programma van Krokuskriebels zijn te vinden op krokuskriebels.be.

