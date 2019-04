Reuzenei van Coming World Remember Me wordt permanent kunstwerk

'Coming World Remember Me' van Koen Vanmechelen, beter bekend als het kunstwerk met 600.000 beeldjes, krijgt een permanente plaats in het provinciedomein De Palingbeek in Ieper.

Het oer-ei werd met een grote kraan naar een stuk groen langs de parking verplaatst. Het was al langer duidelijk dat het reusachtige ei van CWRM een nieuwe bestemming zou krijgen als permanent aandenken aan de expo. Door de grote belangstelling voor de installatie werkte de kunstenaar een nieuw ontwerp uit voor provinciaal domein De Palingbeek.

Het enorme stuk krijgt een vaste plaats op een weide naast de centrale oprit. Centraal in het werk staat opnieuw het grote ei waaruit de beeldjes rollen, bijna als bij een geboorte. Het geheel vormt de wereldkaart waarbij alle continenten aan elkaar verbonden zijn, de beeldjes zelf vormen de sokkel.

. © Belga

Tegen deze zomer zal de nieuwe landartinstallatie gerealiseerd zijn. Zo wil de provincie West-Vlaanderen samen met de kunstenaar de slachtoffers van WO I een definitieve plaats geven in de geschiedenis, het heden en de toekomst.

Ook de glazen vitrine met dogtags, de bronzen sculptuur en de quote die deel uitmaken van CWRM, blijven te bezichtigen in en rond het WO I-paviljoen in De Palingbeek. Het kunstwerk 'Coming World Remember Me' lokte tussen 30 maart en 11 november maar liefst 213.5000 bezoekers. De installatie met 600.000 kleine beeldjes met een uitgesproken ruggengraat die in zichzelf gekeerd zijn, was een ode aan de 600.000 oorlogsslachtoffers die in WO I vielen. Na afloop van de xpo konden liefhebbers een kleibeeldjes meenemen naar huis. Dat veroorzaakte in november een heuse stormloop. Ruim 100 .000 mensen haalden 400.000 beeldjes af.