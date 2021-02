Tijdens de coronacrisis is wandelen tot internationale volkssport verheven en nieuwe initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit weekend lanceert het reisbureau Travelbase een culinaire route door Brussel.

Het reisbureau Travelbase, bekend van de liftwedstrijd Route du Soleil, zat door de coronacrisis verlegen om werk en zocht de reisinspiratie dichter bij huis. In navolging van Vlaamse steden als Gent, Brugge en Antwerpen lanceert het nu ook in Brussel zijn eigen coronaproof stadswandeling. Het traject is een vijftal kilometer lang en passeert zowel lokale hotspots als lokale horeca. Bij onder meer Gruun (foto) en Mer du Nord kan je terecht voor een voordelig geprijsde snack.

Toeristen en locals

'Bij het uitstippelen van de route hebben we gezocht naar een evenwicht tussen hidden gems, uitzichten en interessante culinaire pitstops', legt Thomas Lambrechts van Travelbase uit. 'We mikken daarbij zeker niet enkel op toeristen, ook locals zullen onderweg nieuwe plekken ontdekken.'

Brussel is overigens al de zevende stad in België waar het reisbureau een wandeling uitstippelt. Ook in Nederland zijn de stadsparcours een groot succes. 'In sommige Nederlandse steden trekken we tot wel 3.000 bezoekers per weekend', aldus Lambrechts.

Praktisch

De stadswandeling gaat door op zaterdag en zondag. Inschrijven is in eerste instantie gratis, later betaal je 4 euro. De dag voor de wandeling krijg je de kaart en alle info opgestuurd via mail. Ook de geheime code die je op de dag zelf nodig hebt bij de lokale horecapartners krijg je dan.

Inschrijven kan via de website van De Stadswandeling

Het reisbureau Travelbase, bekend van de liftwedstrijd Route du Soleil, zat door de coronacrisis verlegen om werk en zocht de reisinspiratie dichter bij huis. In navolging van Vlaamse steden als Gent, Brugge en Antwerpen lanceert het nu ook in Brussel zijn eigen coronaproof stadswandeling. Het traject is een vijftal kilometer lang en passeert zowel lokale hotspots als lokale horeca. Bij onder meer Gruun (foto) en Mer du Nord kan je terecht voor een voordelig geprijsde snack.'Bij het uitstippelen van de route hebben we gezocht naar een evenwicht tussen hidden gems, uitzichten en interessante culinaire pitstops', legt Thomas Lambrechts van Travelbase uit. 'We mikken daarbij zeker niet enkel op toeristen, ook locals zullen onderweg nieuwe plekken ontdekken.' Brussel is overigens al de zevende stad in België waar het reisbureau een wandeling uitstippelt. Ook in Nederland zijn de stadsparcours een groot succes. 'In sommige Nederlandse steden trekken we tot wel 3.000 bezoekers per weekend', aldus Lambrechts. De stadswandeling gaat door op zaterdag en zondag. Inschrijven is in eerste instantie gratis, later betaal je 4 euro. De dag voor de wandeling krijg je de kaart en alle info opgestuurd via mail. Ook de geheime code die je op de dag zelf nodig hebt bij de lokale horecapartners krijg je dan.Inschrijven kan via de website van De Stadswandeling