In Zoo Antwerpen zijn voor het eerst twee Afrikaanse maraboes uit het ei gekropen. Volgens de dierentuin gaat het ook om een primeur voor België.

Maraboes zijn vrijwel kaalhoofdige waadvogels, familie van de ooievaar, en worden beschouwd als een van de lelijkste diersoorten, maar volgens de Zoo maakt dat hen net zo 'mooi en uniek'.

De kolonie Afrikaanse maraboes in de moerasvolière van Zoo Antwerpen telt zes volwassen dieren, van wie er onlangs vier geslachtsrijp werden. Er vormden zich twee koppeltjes en bij een daarvan is het dus tot een succesvolle voortplanting gekomen. Anatool en Svetlana verleidden elkaar en bouwden een groot nest hoog op het nieuwe nestplatform van de volière. Het nest was volgens de Zoo aanvankelijk wat wankel, maar de constructie overleefde het uiteindelijk toch.

'Algauw zagen we een broedhouding bij beide dieren en na 29 dagen klonken er kirrende geluidjes', zegt verzorgster Lynn. 'Twee kuikens braken uit het ei. Twee naakte knikkers, nog zonder de typerende hoofdharen, maar wel al voorzien van een gespikkelde keelzak.'

De Afrikaanse maraboe komt in het wild voor in Sub-Saharaans Afrika en doet het goed in allerlei omstandigheden. Maraboes zijn vooral aaseters, maar ze eten ook levende prooien en beschikken over een sterke maag. Je vindt ze zelfs op vuilnisbelten. In Zoo Antwerpen krijgen de dieren vis, ééndagskuikens, rundvlees en insecten. De ouders braken voorverteerd voedsel op in het nest en daar pikken de kuikens het op.

