In Zoo Planckendael is onlangs een moormaki geboren. Dat is een primeur voor het Mechelse dierenpark. Het jong klampt zich de eerste weken nog de klok rond aan de moeder vast, waardoor de verzorgers het geslacht nog niet hebben kunnen bepalen.

Bezoekers van Zoo Planckendael kunnen het diertje intussen al bewonderen, maar zullen volgens de verzorgers goed moeten kijken om er een glimp van op te vangen. 'De eerste twee weken klampt het zich stevig vast aan moeders vacht', zegt verzorger Stéphanie. 'Binnenkort klimt het jong op haar rug. Niet veel later zal het spelenderwijs de omgeving gaan verkennen. Wanneer ze groot zijn, zitten ze je letterlijk met open armen op te wachten, want zo zonnebaden ze het liefst.'

Het jong van moeder Kimmie en vader Oreo zal een naam met een 'W' krijgen, zoals alle dieren die dit jaar in Zoo Planckendael ter wereld komen. Eerst zal dan wel het geslacht bekend moeten zijn. Momenteel is het jong koperkleurig, wat erop zou kunnen wijzen dat het een vrouwtje is. Mannetjes zijn immers zwart. De vacht van jonge moormaki's kan echter tijdens de eerste acht levensweken nog van kleur veranderen.

Zoo Planckendael neemt deel aan het internationale kweekprogramma van de moormaki - een soort halfaap. De soort komt in het wild alleen voor op het Afrikaanse eiland Madagaskar en enkele kleinere eilanden in de buurt, net als alle andere maki's. Ze worden daar echter ernstig in hun voortbestaan bedreigd door onder meer houtkap in hun habitat, stroperij en illegale handel. Dierentuinen overal ter wereld trachten een zogenaamde reservepopulatie in stand te houden.

