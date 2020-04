Belgoparks, de vereniging van Belgische attractieparken, neemt gezamenlijke initiatieven om een veilige heropening van de pretparken in België mogelijk te maken.

De focus van de maatregelen ligt voornamelijk op het garanderen van social distancing en gelimiteerde bezoekersaantallen. Het is de Nationale Veiligheidsraad die beslist wanneer de parken mogen opengaan.

De Belgische pretparken willen zich voorbereiden op een veilige opening. Daarom hebben ze samen binnen de overkoepelende vereniging Belgoparks een lijst van te nemen maatregelen opgesteld. Daarbij zullen de parken sterk inzetten op de opvolging van regels rond social distancing. Ze zullen hierover extra communicatie en signalisatie voorzien en kunnen indien nodig ook preventiemedewerkers inzetten die de mensen aan de richtlijnen herinneren.

Wachten op groen licht van de Veiligheidsraad

De wachtrijen zullen waar nodig langer gemaakt worden en er zullen markeringen voorzien worden waarbij men per gezin op voldoende afstand van anderen kan aanschuiven. De wachtrijen, beugels en eventuele andere delen van attracties zullen ontsmet worden. Alle andere zaken waarbij men de social distancing niet kan garanderen, worden opgeschort.

Daarnaast willen de parken een nieuwe maximumcapaciteit bepalen. Daarbij zullen tickets bijvoorbeeld enkel nog te koop zijn op datum. Ook de capaciteit van bepaalde attracties zal aangepast worden om telkens de nodige afstand te garanderen.

Voor de winkels en restaurants in de pretparken volgt men hetzelfde kader dat van kracht zal zijn voor publiek toegankelijke restaurants en winkels. Hoe alles zal geregeld worden met het personeel van de parken en hoeveel capaciteit er toegelaten zal zijn, zal pas blijken als er concrete regels worden opgesteld. De parken gaan pas open na groen licht van de Nationale Veiligheidsraad.

