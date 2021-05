In het kader van het project Groene Pioniers van de Plantentuin van Meise loopt volgend weekend 22 en 23 mei de actie #HOMEsafari. De bedoeling is dat mensen in eigen huis en tuin op zoek gaan naar planten en dieren en hen zo helpen mee in kaart te brengen.

Om te kunnen deelnemen aan het project is er geen grote tuin vol exotische planten nodig, zelfs op een zolderkamertje of een klein balkon zijn veel planten en dieren te vinden. De spin in het hoekje, het onkruid dat zich een weg baant tussen de voegen van het terras of de hommels die rond de bloembakken zoemen. Allemaal leveren ze een schat aan informatie over de biodiversiteit in de buurt.

Wie een smartphone heeft, kan de app ObsIdentify van Natuurpunt downloaden. Deze app kan aan de hand van een foto van de plant of het dier vertellen welke plant of welk dier het is. Die waarnemingen kunnen dan doorgestuurd worden en zo komen wetenschappers meer te weten over de verspreiding van de planten en dieren in België.

Wedstrijd

'Soortenverspreidingskaarten die door wetenschappers zijn opgesteld, laten vaak grote gaten zien voor bepaalde soorten, ofwel omdat deze soorten zeldzaam zijn, ofwel omdat ze aanwezig zijn maar onopgemerkt blijven. Dit geldt zeker voor privétuinen waar deze gegevens missen terwijl net deze tuinen een schat aan biodiversiteit bevatten', legt coördinator van het #HOMEsafari-project Sofie Meeus het belang van dergelijke acties uit.

Er is ook een wedstrijd verbonden aan deze actie. De vijf personen die op 22 en 23 mei de meeste verschillende soorten vinden en registreren, winnen een jaar lang toegang tot de Plantentuin in Meise. Meer info over de actie en deze wedstrijd op home-safari.be/.

