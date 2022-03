In de Plantentuin van Meise start dit weekend de nieuwe tentoonstelling 'Schatten op glas. Terug naar onze Brusselse wortels'. De expo geeft een inkijk in een deel van de geschiedenis van de Plantentuin, die dit jaar 225 jaar bestaat.

De expo toont een selectie van oude glasnegatieven, die het verhaal vertellen van de Plantentuin vanaf het ontstaan in Brussel tot de verhuizing naar het domein in Meise. Het omvat de periode van het einde van de negentiende eeuw tot de jaren 30.

Een van de meest interessante beelden volgens de Plantentuin is een foto van de Botanique in Brussel, het gebouw waar de tuin gehuisvest was tot de jaren 30 van de vorige eeuw. De locatie werd te klein om de groeiende plantencollectie in te houden, en dus was een verhuis noodzakelijk. De Plantentuin nam de locatie in Meise over van de koninklijke familie, en is er sinds dan niet meer weggegaan.

De glazen platen waarop de foto's zijn gedrukt, zijn nooit eerder gebruikt door de Plantentuin. Ze zijn gevonden door historicus Denis Diagre, die een boek en doctoraat heeft geschreven over de geschiedenis van de Plantentuin. In zijn speurtocht naar meer informatie stootte hij op een vergeten lokaal op de derde verdieping, waar hij de glasplaten met foto's ontdekte. Het bibliotheekteam is vervolgens aan de slag gegaan om alle stukken te inventariseren en schoon te maken.

De tentoonstelling loopt vanaf morgen/zaterdag 12 maart tot 13 november in het Kasteel van Bouchout in de Plantentuin.

