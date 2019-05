In dierenpark Planckendael in Muizen bij Mechelen zijn de ooievaarsjongen geringd.

Hoeveel ooievaarsjongen het exact zijn, is nog nog duidelijk maar wel zeker is dat er 66 nesten zijn. De dieren worden geringd zodat hun populatie kan worden gemonitord, maar ook om te weten welke trajecten ze afleggen als ze in de winter naar het zuiden trekken.

In de 66 nesten zitten telkens twee of drie jongen. De meeste dieren zijn zo'n vijf weken oud en zullen binnen een vijftal weken kunnen vliegen en het nest verlaten. Ooievaars zijn heel nesttrouw, ze keren altijd terug naar hun nest van het vorige seizoen. Daardoor bestaat de kolonie in Planckendael uit veel dezelfde vogels van het jaar voordien.

Ooievaar © Belga

De dieren overwinteren in Spanje of Noord-Afrika maar vinden vaak hun weg terug naar Planckendael. Daar zetten ze al dertig jaar in op het uitbouwen van een kolonie door de vogels veilige nestplaatsen aan te bieden.

De verzorgers gaan met een hoogtewerker tot bij de nesten om de dieren te ringen. Ze nemen ook een veertje weg om DNA-onderzoek op te kunnen doen. Zo weten ze precies met welke dieren ze te maken hebben, mannetjes of vrouwtjes, en uit welke stam ze komen.

Binnen enkele weken, als alle vogels geringd zijn, zal duidelijk zijn hoeveel jongen Planckendael dit jaar mocht verwelkomen.