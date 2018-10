Pendelbusje zonder bestuurder brengt toeristen naar de leeuw van Waterloo

Het autonoom rijdend busje werd voorgesteld in aanwezigheid van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Een maand geleden in Han-Sur-Lesse was er de allereerste test met een pendelbus zonder bestuurder die op de openbare weg reed. De tweede test in Eigenbrakel gaat een stap verder.

'Het traject nu in Waterloo is veel langer en technisch veel moeilijker', zegt Jean-François Gaillet, directeur innovatie en technologie bij het mobiliteitsinstituut Vias. 'Zo is er een zone waar het busje helemaal onder een bladerdak rijdt, waar het niet meer op zijn gps-systeem kan vertrouwen. Sensoren op het voertuig kunnen vastbepaalde obstakels detecteren en op basis daarvan berekent hij zijn positie en houdt hij zijn baan.'

Geen chauffeur meer nodig, dat lijkt niet goed voor de werkgelegenheid, maar minister Bellot voorspelt dat de digitale mobiliteit in ons land 20.000 tot 30.000 arbeidsplaatsen zal creëren. Bovendien is er nu in de testfase nog steeds een begeleider aan boord. Die man heeft geen stuur vast, maar hij bekijkt wel wat er gebeurt.

'Hij kan de controle overnemen bij een onverwacht probleem', legt Stef Willems, woordvoerder van Vias, uit. 'Staat er bijvoorbeeld een verkeerd geparkeerde auto op het traject, dan gaat die shuttle die wel detecteren en stoppen, maar hij kan die nog niet ontwijken. De volgende generatie autonome voertuigen zal dat wel kunnen. Dit is bovendien een testfase met een bijgaand testprotocol en dat schrijft voor dat er steeds een begeleider aanwezig moet zijn.'