Dierenpark Pairi Daiza heeft negen prijzen binnengehaald op de tiende editie van de Diamond ThemePark Awards, de prijzen voor de beste pret- en dierenparken in de Lage Landen. Dat deelt de organisatie donderdag mee, nadat de prijzen uitgereikt werden in gastpark Bellewaerde.

Het gastpark ontving dit jaar de prijs voor het Beste Personeel, maar het was toch vooral Pairi Daiza dat in de kijker liep, met het meest trofeeën van alle pret- en dierenparken. Het park werd onder meer bekroond tot Beste Dierentuin in de Lage Landen, maar ook van Europa, nu al voor het derde jaar op rij. Ook is het het Mooiste Park van België.

Het Nederlandse pretpark Efteling kreeg de prijs voor Beste Pretpark van België en Nederland, in Europa moest het enkel het Duitse Europa-Park laten voorgaan. Walibi werd dan weer verkozen tot het Beste Pretpark van België. De Beste Belgische Achtbaan is Fury in Bobbejaanland. Plopsa Indoor Hasselt is dan weer het Beste Belgische Kinderpark. Het Beste Avontuur in een Dierenpark in België valt te beleven met de Safari-Car in het Wildpark van de Grotten van Han. Gert Verhulst, oprichter van entertainmentbedrijf Studio 100, ontving een Lifetime Achievement Award.

Een vakjury bepaalt voor de helft de uitkomst van de Diamond ThemePark Awards. De andere helft gebeurt via een stemming, waaraan dit jaar ruim 67.500 personen aan deelgenomen zouden hebben. De meeste stemmers zouden afkomstig geweest zijn uit het Franstalige landsgedeelte. 'Zoals elk jaar zijn er in de uitslag enkele verschuivingen. Als reden zien we dat parken die een grote investering hebben gemaakt hiermee ook scoren bij het publiek. Ook merken we dat parken meer en meer een oproep plaatsen op sociale media waardoor er extra spanning komt bij het stemmen', zegt mede-organisator Patrick Joossens in een persbericht.

