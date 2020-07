De provincie West-Vlaanderen en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist zullen vanaf 1 augustus tot en met 8 november opnieuw vogels ringen voor wetenschappelijk onderzoek.

Met het ringen wordt wetenschappelijke informatie verzameld over de vogels en naar waar ze zich verplaatsen. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bundelt en verwerkt de gegevens.

Vanaf 1 augustus zijn er op elke openingsdag van het Zwin vogelringsessies. Daarmee gaat het Zwin Natuur Park door op het elan van vorig jaar, toen 5.901 vogels geringd zijn, het hoogste aantal tot nog toe. Het ging daarbij om 48 verschillende vogelsoorten.

Tijdens de ringsessies brengt een gediplomeerd vogelringer een ring aan de poot van vogels. De dieren worden gemeten, gewogen en daarna snel weer vrijgelaten om hun tocht voort te zetten. Het doel van het ringen van vogels is het verzamelen van wetenschappelijke informatie. In de eerste plaats, tijdens het vangen en ringen zelf, maar ook erna. Na het ringen worden terugmeldingen verzameld. Zo kunnen onderzoekers te weten komen waar vogels zijn geweest.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bundelt en verwerkt de gegevens. Die data worden dan regelmatig gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door andere instellingen. Bezoekers kunnen het ringen ook van dichtbij bijwonen. Dat kan telkens in de voormiddag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bij echt slecht weer gaan de sessies niet door. Wijzigingen in de ringdata vindt men terug op de website van het Zwin Natuur Park of op de Facebookpagina.

Een ticket voor het bezoek aan het Zwin dient vooraf gereserveerd te worden. Dat kan via https://www.zwin.be/. Het dragen van een mondmasker is er verplicht vanaf 12 jaar. (Belga)

