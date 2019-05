Open Kerkdagen: 500 gebedshuizen openen de deuren

Begin juni zetten Open Kerken jaarlijks het religieus erfgoed in onze streken in de kijker. Dit jaar is dat op zaterdag 1 en zondag 2 juni.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













.

Meer dan 500 gebedshuizen in België, Luxemburg en Oost-Frankrijk zullen dan toegankelijk zijn voor het grote publiek. De meeste activiteiten zijn volledig gratis. Vorig jaar lokte dit evenement zo'n 80.000 bezoekers. Lees ook: Nood aan zingeving: verblijven in een klooster zit in de lift De twaalfde editie van de Open Kerkendagen verloopt onder het motto 'Emoties'. 'Gebedshuizen hebben niet alleen waarde voor de gelovigen', zo stellen de organisatoren in hun brochure, 'maar ze raken ook de omwonenden die ongeacht hun religieuze overtuiging gehecht zijn aan dit baken in hun leefomgeving, ze bekoren toeristen op zoek naar unieke verhalen en de vele bezoekers met een passie voor geschiedenis en erfgoed.' . © Getty Images Op de website openchurches.eu/nl zijn foto's, ontdekkingsroutes, video's, links en culturele evenementen te vinden. Zo kunt u op uw desktop of op uw smartphone gemakkelijk weten welke kerken in uw directe omgeving deelnemen aan de Open Kerkendagen. De website herkent namelijk uw locatie en toont u dan de dichtstbijzijnde Open en Gastvrije kerken. Lees ook: In deze acht kloosters in Toscane kan je overnachten Open Kerken creëerde erfgoedroutes tussen de kerktorens zowel in Vlaanderen als in Wallonië. De brochures zijn beschikbaar bij de lokale toeristische dienst. Volgend jaar wordt de dertiende editie van Open Kerkdagen gehouden op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020.