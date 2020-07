Je kan er koopjes doen, titels vinden die niet meer in de boekhandel liggen, of je eigen zolderschatten verkopen. In deze Vlaamse steden en gemeenten worden deze zomer, mét de nodige veiligheidsmaatregelen, sinds kort weer tweedehandsboekenmarkten georganiseerd.

1. De Coninckplein in Antwerpen

Al vijftien jaar organiseert bibliotheek Permeke elke derde zondag van de maand een grote boekenmarkt op het De Coninckplein in Antwerpen. Het gevarieerde aanbod bestaat onder meer uit kunst- en kookboeken, fictie en non-fictie, strips en regelrecht antiquariaat, allemaal aan scherpe prijzen. Er zijn een veertigtal standhouders, waaronder zowel professionals als mensen die eenmalig hun boekenkast leegmaken. Ook de bibliotheek heeft een stand waar boeken worden aangeboden die in het uitleencircuit kleine schade opliepen, of niet langer succesvol zijn. Vaak zijn er extra activiteiten op het plein zoals optredens, workshops en in september een pianomarathon.

Volgende data: 16 augustus en 20 september van 10 tot 16 uur

Adres: De Coninckplein, Antwerpen

Meer info of deelnemen: 03 338 38 00 of info.permeke@stad.antwerpen.be

Boekenmarkt in Diest

2. In het Begijnhof van Diest

Sinds 1985 organiseert het Promotiecomité Begijnhof Diest elke eerste zondag van de maand een boekenmarkt met tweedehandse boeken over alle mogelijke onderwerpen. Daarnaast vind je er ook tijdschriften, prentkaarten, bidprentjes, affiches... Kortom: allerlei papierwaren. Ook voor oude documenten van allerlei aard is de interesse hier groot.

In de zomermaanden (mei-september) krijgen de vaste standhouders een plek toegewezen in de zalen van het Cultuurcentrum Begijnhof, terwijl de occasionele standhouders hun kraam mogen opstellen in de gezellige straatjes van het begijnhof, dat geklasseerd staat als Werelderfgoed. Augustus is de enige maand waarin de vaste standhouders ook buiten staan, omdat het CC Begijnhof dan gesloten is wegens jaarlijkse zomerverlof. Door de coronamaatregelen is het afwachten of de editie van september deels binnen mag doorgaan, of enkel in openlucht. Gemiddeld telt deze markt zo'n 25 à 40 standhouders.

Volgende data: 2 augustus en 6 september, van 9 tot 16 uur.

Adres: Begijnhof, Diest.

Meer info of deelnemen: contacteer Fons Elst op 013 33 36 32 of fons.elst@skynet.be

Op de Leien in Gent. © Niels Baeck

3. Op de Leien in Gent

Elke zondagvoormiddag is er aan de oevers van de Leien in Gent een tweedehandsboekenmarkt. Deze markt behoort tot de vaste waarden van de boekenmarkten in België en is de enige die op wekelijkse basis wordt georganiseerd. Bibliofielen zoeken er tussen zolderkamerschatten naar topstukken om hun verzameling uit te breiden, fans snuisteren er in boeken van hun lievelingsauteur. Het aanbod is groot en divers. Deze boekenmarkt wordt georganiseerd door de Sint-Michiels Dekenij.

Volgende data: 26 juli, 2, 9, 16, 23 en 30 augustus van 10 tot 14 uur.

Adres: Ajuinlei en Predikherenlei, Gent

Meer info:dekenijsintmichiels.be, boekenmarkt@dekenijsintmichiels.be

4. Op de markt van Bilzen

Iedere laatste zondag van de maand (van april tot en met september) organiseert de bibliotheek van Bilzen een grote tweedehandsboekenmarkt, die de gezelligste boekenmarkt van Limburg wordt genoemd. Aan zijn eigen stand verkoopt de bib boeken en strips, daarnaast is er een mix van nieuwe en vaste standhouders met een gevarieerd aanbod. Gemiddeld vind je hier 50 tot 70 stands, maar door de coronamaatregelen wordt dat aantal gehalveerd. De editie van dit weekend, 26 juli, wordt wel een extra grote en is gericht op gezinnen, met feeërieke kinderverhalen, circusacts, lezingen en muziek. Ook bouwden de initiatiefnemers een mobiele pop-upbib die deze zomer op verschillende evenementen opduikt, en ook op de boekenmarkt aanwezig is.

Volgende data:26 juli, 30 augustus, 27 september van 12 tot 17 uur.

Adres: Markt, Bilzen.

Meer info: +32 89 51 95 06, bibliotheek@bilzen.be

5. In Domein Bovy in Heusden-Zolder

Elke tweede zaterdag (van april tot en met september) organiseert de sociaal inclusieve onderneming De Winning de Boek- 'n Vinylbeurs in Heusden-Zolder, in park Domein Bovy. Je vindt er onder meer liefdesromans, thrillers, reis- en kinderboeken. Maar ook vinylplaten, strips, prenten en gravures.

Volgende data: 8 augustus en 12 september van 12 tot 18 uur.

Adres:Galgeneinde 22, Heusden-Zolder.

Meer info:boekenmarktbovy@dewinning.be

Boekenmarkt in Damme © Jan Darthet

6. Op de markt van Damme

Elke tweede zondag van de maand verzamelen tientallen boekhandelaars een divers aanbod op de boekenmarkt van Damme. Je vindt er een ruime waaier titels met onder meer heemkundige boeken, fictie- en non fictie literatuur, strips, reisboeken, historische werken en kinderboeken. Elke maand staat een bepaald thema in de kijker. Standhouders moeten een minimum aan boeken binnen dit thema aanbieden, maar mogen daarnaast ook andere boeken verkopen. Voor augustus is het thema 'anderstalig aanbod', voor september 'gastronomie en culinair'. Negentig procent van de boeken op deze boekenmarkt is tweedehands, een minderheid is nieuw.

In precoronatijden telde de markt zo'n vijftig kramen, momenteel wordt dat aantal gehalveerd om de veiligheidsnormen te respecteren. Van april tot en met september gaat de markt door op het marktplein van Damme, van oktober tot en met maart in de hallen van het stadhuis.

Volgende data: 9 augustus en 13 september, van 10 tot 17 uur.

Adres: Markt, Damme.

Meer info:toerisme@damme.be

7. In het Stadsmagazijn van Antwerpen

De jaarlijkse boekenverkoop in het Stadsmagazijn in Antwerpen is een initiatief van Bea Arickx, enige standhouder, en ontmoetingscentrum het Stadsmagazijn. Verspreid over twee zalen worden boeken te koop aangeboden aan gunstige tarieven. In de ene zaal vind je hoofzakelijk boeken rond kunst, fotografie en antiquarische boeken. In de andere zaal variëren de thema's van geschiedenis tot volkskunde. In beperkte mate wordt ook poëzie aangeboden.

Volgende data: 21 augustus en 22 augustus, van 12 tot 18 uur

Adres: Stadsmagazijn, Keistraat 7, Antwerpen

Meer info:bea.arickx1@telenet.be

8. Gemeenteplein in Mortsel

Een kleine, gezellige boekenmarkt met een tiental standhouders gaat - bij droog weer - elke eerste zaterdag van de maand door in het winkelhart van Mortsel. Het aanbod van de markt is uiteenlopend: van de nieuwste romans en thrillers, over een uitgebreid assortiment aan non-fictie gaande van kunst en geschiedenis, tot meer wereldse onderwerpen als sport en spel, om te eindigen bij een grote verzameling aan strips. Ook oude postkaarten, oude boeken, magazines en kunst in het algemeen komen aan bod.

Volgende data:1 augustus, 5 september van 10 tot 16 uur.

Adres: Gemeenteplein, Mortsel

Meer info: hrmnphilippe@gmail.com

