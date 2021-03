The Crystal Ship zal dit jaar niet plaatsvinden in de paasvakantie, maar uitgesteld worden naar juni. De reden voor de verplaatsing is de aanhoudende coronacrisis.

Toerisme Oostende vzw heeft beslist om het street art festival The Crystal Ship uit te stellen. Door reisrestricties kwam de komst van de internationale artiesten in het gedrang. De editie van 2021 meert daarom pas aan van 12 tot 20 juni in plaats van begin april. Normaalgezien trapt het kunstfestival traditiegetrouw de lente-evenementen in Oostende in gang. Omwille van de coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk.

Nationale en internationale artiesten zullen in juni opnieuw kunstinstallaties en muurschilderingen maken met de stad als canvas. Samen met de werken van eerdere edities vormen de nieuwe creaties een gratis kunstparcours doorheen Oostende.

'Onze artiesten moeten niet enkel rekening houden met de maatregelen in België, maar ook met die uit hun thuisland,' licht curator Bjørn Van Poucke toe. 'Dit komt er vaak op neer dat ze twee uitgebreide quarantaineperiodes moeten uitzitten, hier en thuis. Dat blijkt voor veel van hen niet haalbaar.'

Binnenkort worden de namen van de artiesten vrijgegeven. 'Onze namen op de shortlist zijn dit jaar echt fenomenaal. Een topeditie wordt het zeker, hou ons maar in het oog,' belooft Van Poucke.

Toerisme Oostende vzw heeft beslist om het street art festival The Crystal Ship uit te stellen. Door reisrestricties kwam de komst van de internationale artiesten in het gedrang. De editie van 2021 meert daarom pas aan van 12 tot 20 juni in plaats van begin april. Normaalgezien trapt het kunstfestival traditiegetrouw de lente-evenementen in Oostende in gang. Omwille van de coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk. Nationale en internationale artiesten zullen in juni opnieuw kunstinstallaties en muurschilderingen maken met de stad als canvas. Samen met de werken van eerdere edities vormen de nieuwe creaties een gratis kunstparcours doorheen Oostende. 'Onze artiesten moeten niet enkel rekening houden met de maatregelen in België, maar ook met die uit hun thuisland,' licht curator Bjørn Van Poucke toe. 'Dit komt er vaak op neer dat ze twee uitgebreide quarantaineperiodes moeten uitzitten, hier en thuis. Dat blijkt voor veel van hen niet haalbaar.'Binnenkort worden de namen van de artiesten vrijgegeven. 'Onze namen op de shortlist zijn dit jaar echt fenomenaal. Een topeditie wordt het zeker, hou ons maar in het oog,' belooft Van Poucke.