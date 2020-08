Toeristen blijven welkom aan de kust, maar er wordt hen wel gevraagd zich goed voor te bereiden.

Komend weekend zal er opnieuw een beperkt treinaanbod zijn richting kust. Dat meldt gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé dinsdag na overleg met spoormaatschappij NMBS, de kabinetten van minister van Mobiliteit en Binnenlandse Zaken, de kustburgemeesters van gemeenten met een treinstation en de lokale politiezones. Tijdens het overleg werden de genomen maatregelen van afgelopen weekend om de toestroom van toeristen via de trein te beheersen geëvalueerd. Per weekend zullen de maatregelen worden herzien.

Kalm aan zee

De gouverneur van West-Vlaanderen evalueerde met verschillende betrokken partners de genomen maatregelen omtrent het treinverkeer richting kust. Uit die evaluatie bleek dat de genomen maatregelen goed werkten. Het bleef het volledige weekend vrij kalm aan zee. 'De coronamaatregelen werden afgelopen weekend correct nageleefd door de reizigers en kusttoeristen. De inspanningen van alle overheden en de NMBS leidden tot een gewenst resultaat', aldus Decaluwé. Al droeg ook het slechtere weer daaraan bij.

Ook de samenwerking tussen NMBS, Securail en de politiediensten verliep vlot. Uiteindelijk heeft men het stop en go-principe niet moeten toepassen. De bezetting van alle treinen bleef onder de 80 procent.

Weekend per weekend

De gouverneur besliste in samenspraak met deze partners om de maatregelen per weekend te bekijken. Zo zal de NMBS het volgende weekend opnieuw toezien op een maximale bezetting van 80 procent per trein en blijven de extra treinen richting kust geschrapt.

'Iedereen blijft welkom aan de kust. Wel is er de vraag om zich voor te bereiden via de druktebarometer voor men vertrekt. Als deze voor een locatie op geel (druk) staat dan kiest men beter voor een andere kustzone die op lichtgroen (rustig) of groen (gezellig) staat.'

Komend weekend zal er opnieuw een beperkt treinaanbod zijn richting kust. Dat meldt gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé dinsdag na overleg met spoormaatschappij NMBS, de kabinetten van minister van Mobiliteit en Binnenlandse Zaken, de kustburgemeesters van gemeenten met een treinstation en de lokale politiezones. Tijdens het overleg werden de genomen maatregelen van afgelopen weekend om de toestroom van toeristen via de trein te beheersen geëvalueerd. Per weekend zullen de maatregelen worden herzien. De gouverneur van West-Vlaanderen evalueerde met verschillende betrokken partners de genomen maatregelen omtrent het treinverkeer richting kust. Uit die evaluatie bleek dat de genomen maatregelen goed werkten. Het bleef het volledige weekend vrij kalm aan zee. 'De coronamaatregelen werden afgelopen weekend correct nageleefd door de reizigers en kusttoeristen. De inspanningen van alle overheden en de NMBS leidden tot een gewenst resultaat', aldus Decaluwé. Al droeg ook het slechtere weer daaraan bij. Ook de samenwerking tussen NMBS, Securail en de politiediensten verliep vlot. Uiteindelijk heeft men het stop en go-principe niet moeten toepassen. De bezetting van alle treinen bleef onder de 80 procent. De gouverneur besliste in samenspraak met deze partners om de maatregelen per weekend te bekijken. Zo zal de NMBS het volgende weekend opnieuw toezien op een maximale bezetting van 80 procent per trein en blijven de extra treinen richting kust geschrapt. 'Iedereen blijft welkom aan de kust. Wel is er de vraag om zich voor te bereiden via de druktebarometer voor men vertrekt. Als deze voor een locatie op geel (druk) staat dan kiest men beter voor een andere kustzone die op lichtgroen (rustig) of groen (gezellig) staat.'