De orde van norbertijnen viert dit jaar zijn 900ste verjaardag, en dat wil Landschapspark de Merode in de kijker zetten met allerlei activiteiten.

Vanuit de abdijen van Averbode en Tongerlo drukken de norbertijnen al sinds de twaalfde eeuw mee hun stempel op de ontwikkeling van het park, dat zich uitstrekt over negen gemeenten (Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo) in Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen. Voor de verjaardag is onder meer een nieuwe fiets- en wandelgids ontworpen en werd ook een nieuwe website in het leven geroepen.

Na een val van zijn paard bij een blikseminslag kreeg Norbertus van Gennep een visioen, vertelt de legende. Hij ging in het klooster en werd tot priester gewijd, waarna hij als een zwervend prediker begon rond te trekken. In 1120 stichtte hij een eerste klooster in Prémontré, in het noorden van Frankrijk. Van daaruit verspreidde de orde van de norbertijnen zich, binnen en ook buiten Europa. De abdij van Tongerlo werd door de orde gesticht in 1130, Averbode volgde in 1134.

'De 900ste verjaardag van de orde is een prima gelegenheid om dit verhaal te vertellen aan al wie deze streek bezoekt', zegt Kathleen Helsen, voorzitter van vzw Landschapspark de Merode. 'We doen dat met een uitgebreid toeristisch en cultureel programma.'

Zo is er een nieuwe brochure ontworpen, die acht fiets- en dertien wandelroutes omvat. Samen zijn die goed voor meer dan 120 kilometer wandelpaden en 440 kilometer fietswegen. Al de routes lopen door de natuur en het erfgoed van het Merodegebied. 'Het meest opvallend zijn natuurlijk de twee abdijen en de vele kerken', zegt Helsen. 'Maar er zijn ook heel wat minder bekende erfgoedparels: kleine kapelletjes, indrukwekkende molens, oude hoeves en schuren... Allemaal getuigen ze over de invloed van de norbertijnen op het leven van vandaag.'

De volgende maanden organiseert Landschapspark nog een aantal activiteiten. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten zal er bijvoorbeeld een reizende tentoonstelling door de regio trekken. Daarnaast zijn er begeleide stiltewandelingen, fietszoektochten, abdijbezoeken en culinaire belevenissen.

