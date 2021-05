Spoorwegmaatschappij NMBS wil tijdens de zomervakantie een systeem van rechtstreekse treinen met reservatie van en naar de kust inzetten. Die 'Kust-Express'-treinen zullen bovenop het gebruikelijke aanbod komen.

De NMBS zal bij wijze van proefproject op zaterdag 5 en zondag 6 juni 's ochtends tien treinen richting de kust inzetten. De treinen rijden vanuit een van de vier vertrekplaatsen - Antwerpen-Centraal, Brussel-Zuid, Gent-Sint-Pieters en Luik-Guillemins - zonder tusenstop naar Blankenberge, De Panne, Knokke of Oostende. 's Avonds leggen nog eens tien reservatietreinen het traject in omgekeerde richting af. Bedoeling is dit systeem de hele zomervakantie te behouden.

Er kan vanaf vandaag/donderdag via de NMBS-website gereserveerd worden voor de rechtstreekse treinen. Voor die reservatie moet, bovenop de normale prijs van het treinticket, 1 euro per persoon en per rit worden betaald.

De treinen komen bovenop het normale aanbod. Mensen zullen dus nog altijd gebruik kunnen maken van een trein waarvoor niet gereserveerd moet worden.

