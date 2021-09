Iets er dan twee jaar geleden overleed de Peter Lindberg, de iconische fotograaf die met zijn eerlijke zwart-witbeelden de wereld van de modefotografie definitief veranderde. In een nieuwe overzichtsexpo brengt galerie Geukens & De Vil een ode aan zijn werk.

Sober, sereen en bijna cinematografisch: de foto's van Peter Lindberg zijn instant herkenbaar. Precies twee jaar na zijn overlijden (3 september 2019) komt galerie Geukens & De Vil met een post-mortum tentoonstelling van Lindbergs uitgebreide oeuvre. De expo toont zijn typische zwart-witbeelden, stillevens en recenter werk in kleur.

Als fotograaf draaide Lindberg jarenlang mee aan de top van de modewereld. Modellen als Naomi Campbell, Cindy Crawford en Linda Evangelista begonnen hun carrière voor zijn lens. Nochtans was de stijl van Peter Lindberg in die tijd erg onconventioneel. Zware make-up, ingewikkelde kunstgrepen in Photoshop of bombastische kleding waren niet aan hem besteed. In plaats daarvan zette hij zijn onderwerp centraal, en dat liefst zo authentiek mogelijk. Door zijn modellen - vaak filmsterren en beroemdheden - te ontdoen van hun gebruikelijke glanslaag toont hij wie ze echt zijn.

Veel van zijn foto's gingen de hele wereld rond. Nu zijn enkele van die beelden in het groot te bewonderen in Antwerpen tijdens de eerste post-mortum expo van dit fotografie-icoon.

De expo loopt nog tot 16 oktober bij Galerie Geukens & De Vil, Leopoldplaats 12, 2000 Antwerpen.

