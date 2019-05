Liefhebbers van werelderfgoed kunnen de verschillende sites in ons land binnenkort ook met de fiets bezoeken.

In de zomer wordt de app 'Augmented Routes' gelanceerd, die de groene fietswegen en het Unesco-werelderfgoed met elkaar verbindt. De provincie Antwerpen en de stad Mechelen kregen hiervoor een subsidie van Europa, maar ook Toerisme Vlaams-Brabant investeert in de ontwikkeling van de app.

De provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en de stad Mechelen plaatsen groene fietsverbindingen tussen cultureel erfgoed hoog op de agenda. Mechels schepen voor Toerisme Björn Siffer (Groen), Antwerps gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes (N-VA) en Vlaams-Brabants gedeputeerde voor Toerisme Monique Swinnen (CD&V) ondertekenden daarom net als afgevaardigden uit Spanje, Italië, Portugal, en Letland de Guimarães Declaration. Via deze intentieverklaring engageren ze zich om meer synergie te creëren tussen erfgoed en groene fietsverbindingen.

Het verbinden van de recreatieve troeven van groene fietswegen met de rijke historiek en het erfgoed in de steden en dorpen die langs deze groene wegen liggen, is een ideaal recept voor nieuwe en duurzame productontwikkeling. Met dit 'Greenway Heritage'-project stimuleren de partners de recreatieve activiteiten van kleine en middelgrote ondernemers langs deze fietstrajecten.

Canal Du Midi © Getty Images

Greenways zijn toegankelijke, niet-gemotoriseerde wegen in het groen, ideaal om in te zetten voor toeristisch-recreatief gebruik. Zo maken de jaagpaden langs Dijle, Rupel, Demer en het kanaal Leuven-Mechelen deel uit van het Europese netwerk van deze groene fietswegen. Unesco erkent wereldwijd plaatsen, monumenten, regio's en gebruiken met een uitzonderlijke culturele, immateriële of natuurlijke waarde. Zo zijn dertien Vlaamse begijnhoven, waaronder dat van Mechelen en Diest, erkend door Unesco.

De app 'Augmented Routes' werd ontwikkeld door technologiebedrijf Poppr. Door nieuwe technieken zoals augmented en virtual reality kunnen gebruikers door de muren van bijvoorbeeld de Begijnhofkerk in Mechelen kijken of als het ware in een schilderij stappen in museum Hof van Busleyden. In De Schorre in Boom zie je hoe het terrein eruit ziet tijdens Tomorrowland en hoe de steenbakkerijen vroeger werkten. Mensen komen dus in contact met het erfgoed zonder het ook echt te bezoeken.

'We zijn bijzonder verheugd dat ons rijke erfgoed op een innovatieve manier wordt ontsloten voor een heel breed publiek en zo een extra dimensie krijgt', zegt Monique Swinnen. 'De app stimuleert de bezoeker om van erfgoedsite naar erfgoedsite te fietsen langs onze groene fietswegen. Ook fietsvriendelijke horeca worden in de app weergegeven; een win-winsituatie voor de lokale ondernemer.'