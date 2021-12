Wie dit jaar de après-ski in een gezellige alpenhut moet missen, kan terecht in de zojuist geopende knusse Bäckerei Krümel in de Efteling.

De Efteling in het Nederlandse Kaatsheuvel heeft er een nieuwe horecagelegenheid bij: een knusse, ambachtelijke Bäckerei. Het is de nieuwste toevoeging aan het Max en Moritzplein dat helemaal in het teken staat van de twee kwajongens uit het beroemde geïllustreerde verhaal van Wilhelm Busch uit 1865, één van de eerste stripverhalen.

Bij de bakkerij word je begroet door bakker Krümel zelf: met zijn guitige blik en enthousiasme over zijn eigen baksels zorgt hij meteen voor een vrolijke sfeer. Het is dan ook helemaal niet erg om eventjes te wachten voordat je binnen plaats kan nemen. Normaal biedt de Bäckerei plaats aan 125 gasten en buiten op het terras nog eens aan 50 gasten, maar nu zijn dat er - door de coronamaatregelen - minder.

Zodra je het restaurant binnenstapt, walmt de zalige geur van versgebakken broodjes, zoete lekkernijen, warme chocolademelk en een dampende kop koffie je tegemoet. Alle delicatessen worden gebakken op een traditionele dubbele oven die de blikvanger in de Bäckerei vormt. Het is lastig kiezen tussen de hoeveelheid lekkers: van dikbelegde broodjes tot 'Schwarzwalder Kirschgebak', van pretzels tot een lekkere broodpizza en van broodmannetjes in de vorm van Max en Moritz tot worstenbroodjes. Het liefst zou je alles uitproberen. Omdat je in de Bäckerei voor het ontbijt, de lunch, het diner en tussendoortjes terechtkan, is het geen enkel probleem om vaker op de dag even langs te wandelen voor een nieuwe proefronde. En dat hoeft helemaal niet ongezond te zijn: je kan telkens kiezen voor een gezondere versie in de vorm van volkorenbrood of groentevariant. Voor vegetariërs is er een ruime keuze en ook aan gezonde sapjes geen gebrek.

. © Levin den Boer

Je kan de lekkernijen mee naar buiten nemen, maar het is veel gezelliger om plaats te nemen op houten, beschilderde hoekbankjes in je eigen compartiment. Het restaurant wordt verlicht met lampen in de vorm van een houten wiel of hertengewei met daarop lichtjes die lijken op flakkerende kaarsjes. Kijk ook even om je heen om de vele kleine snuisterijen die de Bäckerei zoveel sfeer geven te ontdekken.

Max en Moritzplein

Bäckerei Krümel maakt het Max en Moritzplein compleet. De twee belhamels Max en Moritz halen voortdurend kattenkwaad uit in hun dorpje en ook in de Efteling weten ze zich niet te gedragen. Hun moeder, de koekoeksklokkenmaker Frau Schmetterling, heeft haar handen vol aan het tweetal. Jonge bezoekers van de Efteling kunnen in de voetsporen treden van Max en Moritz in de achtbaan die in de zomer van 2020 werd geopend. Nadat Max en Moritz weer eens stout zijn geweest, sluit moeder ze op in een koekoeksklok. In een zelfgebouwde zeepkist proberen ze te ontsnappen en de dolle rit die daarop volgt, beleef je zelf in de achtbaan. Op de dubbele achtbaan rijden twee treintjes in de vorm van zelfgetimmerde kisten die elkaar telkens kruisen en tegenkomen.

. © Efteling

In de wachtrij staan is al een deel van de attractie. Je loopt langs een scheetkussenorgel, door het 'Kluphius' van Max en Moritz, je kan om jezelf lachen met een lachspiegel en als het wachten toch even te lang duurt, kan je nog altijd het gratis spelletje 'Fang de Meikevers' op je smartphone spelen.

Tegelijk met de achtbaan opende vorige zomer ook Frau Boltes Küche waar je terechtkan voor snelle snacks, frites en frisdrank. Bäckerei Krümel is daarom een goede aanvulling op het plein. Maar ook de Bäckerei heeft last van Max en Moritz: de bakker betrapt ze als ze broodjes proberen te stelen. De bakker pakt ze beet, stopt ze in de oven en verandert ze in traditionele broodmannetjes. En die aangeknabbelde broodjes hebben een prominente plaats in zijn bakkerij gekregen.

. © Levin den Boer

Tot en met 6 februari staat de Efteling in het teken van de winter. Daarna schakelt het pretpark weer over op de zomerse editie. Actuele openingstijden en de coronamaatregelen vind je op de website.

. © Levin den Boer

. © Efteling

