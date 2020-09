Het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel heeft een nieuwe permanente tentoonstelling geopend. Vanaf 11 september kunnen bezoekers ondervinden hoe de rijke en soms bedreigde biodiversiteit op aarde eruitziet. De opening van de Levende Galerij vormt het sluitstuk van vijftien jaar renovaties aan de permanente zalen van het museum.

De nieuwe permanente tentoonstelling van 2.000 vierkante meter toont in vier interactieve en educatieve zones welke belangrijke rol de biodiversiteit op aarde speelt en waarom we deze moeten beschermen. De eerste zone overbluft de bezoeker meteen met de pracht van de vele opgezette dieren, waarvan sommigen intussen al erg zeldzaam zijn geworden. Een giraf, een pinguïn, een jaguar of een miereneter kijken je er recht in de ogen.

In een tweede zone worden de complexe verbanden tussen de aardbewoners en de leefgebieden van de dieren getoond, om vervolgens over te gaan naar de vele interacties en relaties die voor een evenwicht zorgen in al die biodiversiteit. Tenslotte is er de vierde en laatste zone, waar een planeet in verandering in beeld wordt gebracht, want de mens drukt een enorme druk uit op de biodiversiteit. 'Het liefst willen we de bezoeker doen versteld staan van de schoonheid en de verscheidenheid van de natuur, maar we willen ze ook doen inzien dat die broos en fragiel is. De biodiversiteit verdient dus onze aandacht', zegt museoloog Sophie Boitsios.

Om de opening van de Levende Galerij te vieren houdt het Museum voor Natuurwetenschappen op 11, 12 en 13 september een feestweekend met een promotarief van 5 euro.

