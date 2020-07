Pretparken Plopsa, Bellewaerde en Bobbejaanland volgen de extra maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad op en breiden het dragen van een mondmasker in hun park uit. In Bellewaerde en Plopsaland geldt een mondmaskerplicht voor het hele park, in Bobbejaanland is het enkel op de wandelpaden niet verplicht.

'Tot nu toe waren mondmaskers bij ons verplicht op een tiental attracties en in bepaalde overdekte zones, nu wordt dat op alle attracties, in alle overdekte zones en bij verplaatsingen in de horeca', zegt Peggy Verelst, woordvoerster van Bobbejaanland. 'Alleen op de wandelpaden is een mondmasker niet verplicht. Die paden zijn breed genoeg en waar dat niet het geval is, is er eenrichtingsverkeer. We zitten maar aan 60% van onze capaciteit en daarom kan de social distancing gegarandeerd worden op de wandelpaden, hebben we al vastgesteld.'

Bellewaerde meldt dat het vanaf nu mondmaskers verplicht in het volledige park. Daarvoor was het al verplicht op attracties en in wachtrijen, en er was ook extra security die controleerde dat alle regels gerespecteerd werden. 'We zien er streng op toe dat alles veilig verloopt, in tegenstelling tot andere parken waar het er soms wat lakser aan toegaat', aldus sales en marketing directeur van Bellewaerde Filip Van Dorpe.

Weinig tegenspraak

'De bezoekers leven de maatregelen goed na. Er is weinig tegenspraak. Als er toch iemand weigert een masker te dragen, dan wordt die persoon uit het park gezet. We merken dat bezoekers dat appreciëren, ze spreken anderen er soms ook op aan. Het draagt bij aan het veiligheidsgevoel.'

Ook in Plopsa is het dragen van een mondmasker veprlicht in het hele park. 'Bezoeker moeten een mondmasker opzetten wanneer ze uit hun auto stappen en het moet aangehouden worden tot ze opnieuw naar huis vertrekken', zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.

'We zullen hiervoor extra stewards inzetten ter controle en bezoekers zullen al van op de parking aangesproken worden over het verplicht gebruik van een mondmasker en de verdere maatregelen in de parken. Voor de restaurants volgen we uiteraard de voorschriften van de overheid. Mensen zullen zich enkel kunnen verplaatsen met een mondmasker, aan tafel is het niet verplicht. Het is een drastische, maar tijdelijke maatregel die we nemen, zolang de cijfers blijven stijgen.'

In de parken en in de wachtrijen zijn ook wegmarkeringen die de nodige sociale afstand moeten garanderen. Er zijn ook constant ontsmettingsteams actief, en bezoekers worden er "op alle mogelijke manieren" op gewezen dat ze standaardmaatregelen zoals het veelvuldig ontsmetten en wassen van de handen moeten naleven.

