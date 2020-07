Wie zich op de Zeedijk van Blankenberge begeeft, zal een mondmasker moeten dragen. Enkele andere kustgemeenten raden het dragen van een masker sterk aan.

'Het is soms enorm druk op de Zeedijk, net als in het winkelgebied', stelt burgemeester Daphne Dumary (N-VA). 'Om duidelijkheid te creëren maken we het dragen van een mondmasker daarom verplicht voor het kernwinkelgebied en de Zeedijk. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is', klinkt het. Ook Nieuwpoort zou het gebruik van een masker op de Zeedijk verplichten, maar dat kon niet worden bevestigd door de burgemeester.

Andere gemeenten, andere maatregelen

Een aantal andere gemeenten zoals Oostende, De Haan en Middelkerke maakten maskers eerder al verplicht op wekelijkse markten. 'Maar daar blijft het bij', zo zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) van Middelkerke. 'Er is ruim voldoende plaats op het strand en de dijk. We moeten de mensen nog een beetje laten leven.'

Ook Knokke houdt het voorlopig bij de federale maatregelen. Het bestuur zal morgen bepalen welke straten als winkelstraten tellen. Oostende maakte gisteren al bekend dat mondmaskers verplicht worden op alle markten en in de winkelstraten: Kapellestraat, Adolf Buylstraat, Wittenonnenstraat, Vlaanderenstraat, Wapenplein, Christinastraat en de James Ensorgalerij. Het gebruik op de zeedijk, de Visserskaai, de uitgaansbuurten en andere drukke plaatsen wordt sterk aanbevolen.

Windschermen

Op het uitgestrekte strand of de dijk van Zeebrugge moeten zonnekloppers geen een masker dragen. 'Eerder hadden we al besloten dat er tussen elke strandcabine een windscherm moet worden geplaatst', aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V). 'Op die manier worden aparte bubbels sowieso afgeschermd.'

