Mensen met een Museumpas, een abonnement waarmee musea en tentoonstellingen gratis of tegen een verminderde prijs te bezoeken zijn, krijgen een compensatie voor de volledige lockdownperiode wegens de coronapandemie. 'Zodra de musea weer open zijn, zullen ze de kans krijgen om de duur van de lockdown op te nemen of te doneren', luidt het.

Eind april stelde de vorige Nationale Veiligheidsraad een mogelijk heropening van de musea op 18 mei in het vooruitzicht. Tegen die datum zouden de musea ongeveer twee maanden dicht zijn geweest. En die volledige periode krijgen gebruikers van de Museumpas tegoed. Ze kunnen die zelf opnemen of doneren. Zo wil museumPASSmusées 'tegemoetkomen aan de vele reacties van pashouders die graag hun steentje willen bijdragen aan de culturele sector om deze moeilijke dagen door te komen'.

MuseumPASSmusées voerde overigens ook een bevraging uit bij meer dan honderd musea. Daaruit blijkt dat de helft van de Belgische musea de deuren opnieuw op 18 mei wil openen. In Vlaanderen gaat het zelfs om drie op de vijf musea, in Brussel slechts een op de drie. 'Vele musea geven aan dat ze met tijdsloten gaan werken om de bezoekers te spreiden', luidt het.

Mooi gebaar

De Brusselse, Vlaamse en Waalse musea stelden in onderling overleg overigens een 'streng gemeenschappelijk stappenplan' op voor de heropening. 'Daarin staan onder andere strikte voorwaarden qua social distancing en het aantal bezoekers per vierkante meter', zegt museumPASSmusées.

Stephanie D'Hose, die eind april om een verlenging van de looptijd van de pas vroeg, reageert tevreden. 'Dit is een heel mooi gebaar van de museumsector. Door de lockdown kunnen de museumpashouders momenteel geen gebruik maken van hun pas en dit tot de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus worden opgeheven. MuseumPASSmusées geeft met de verlenging van de pas gehoor aan de vraag van vele museumliefhebbers.'

