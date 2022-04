Van 13 tot 15 mei zetten meer dan 2.000 kunstenaars in meer dan 1.300 ateliers hun deuren open voor het 'Atelier in Beeld', het open atelierweekend waar bezoekers beeldende kunst ontdekken op de plaats dat ze ontstaat.

'Geen magischer plek dan het atelier, waar beeldend kunstenaars op ideeën broeden, schetsen maken en nieuwe technieken uitproberen. Het is een veilige cocon waar kunstenaars inspiratie zoeken en mogen prutsen, een plek waar beeldend werk een vaak zoekend proces doormaakt vooraleer het 'af' is', aldus de organisatoren. 'Atelier in Beeld is dan ook een uitgelezen moment om verrassend beeldend werk van minder bekende kunstenaars op een laagdrempelige manier te ontdekken en locaties binnen te stappen waar je anders nooit mag komen.' Atelier in Beeld gaat voor de eerste keer live door. Bezoekers kunnen tijdens het evenement meer leren over het werkproces en de inspiratiebronnen van de kunstenaars, en kunnen ook op een persoonlijk en directe manier met de kunstenaars spreken over hun werk. Alle deelnemende ateliers in Vlaanderen en Brussel staan op atelierinbeeld.be. Ateliers bezoeken is gratis en reserveren hoeft niet. Ze zijn vrijdag open van 18.00 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur.