Dit weekend is de aftrap van To Be Antwerp. Voor de vijfde keer op rij exposeert een selectie van de pas afgestudeerde kunstenaars van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en Sint Lucas School of Arts Antwerpen bij galerijen, designzaken en andere handelaren in de Theaterbuurt. Dit jaar in een bijzonder covid-proof jasje: de etalages van de buurt worden tijdelijke expositieruimtes.

De organisatie van To Be Antwerp heeft dit jaar hun best gedaan om de kunstwandeling tijdens het gebruikelijke weekend door te laten gaan. Vanwege covid-19 zaten daar natuurlijk wat uitdagingen bij. Maar kunst verzacht, en zeker nu. 'Er studeren jaarlijks een 250-tal kunstenaars af in Antwerpen, die moeten gezien blijven worden', aldus de organisatie van To Be Antwerp. Twee weken lang zullen hun kunstwerken de etalages transformeren tot openlucht galerijen.

