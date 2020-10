Het nieuwe stationsgebouw moet een nieuwe hotspot worden voor Mechelen en het middelpunt van een stadswijk die volop ontwikkeld wordt.

Het Mechels Speelgoedmuseum verhuist in de zomer van 2022 naar het gloednieuwe stationsgebouw aan het centraal station. Vandaag ligt het Speelgoedmuseum in de schaduw van station Nekkerspoel, maar het huidige gebouw is verouderd.

Het nieuwe stationsgebouw zal pas in 2027 voltooid zijn, maar zo lang wacht het Speelgoedmuseum niet om te verhuizen. In de zomer van 2022 neemt het een deel van het stationsgebouw in concessie voor 20 jaar en wordt de nieuwe invulling van het Speelgoedmuseum definitief. Tot dan blijft het museum op zijn oude stek in de Nekkerspoelstraat met een volwaardig aanbod.

'Veertig jaar geleden werd de kiem voor het Speelgoedmuseum gelegd en 18 maanden later was het museum een feit', zegt Bart Stroobants, voorzitter van de raad van bestuur van het museum. 'Vandaag leggen we de kiem voor een verhuis die binnen 18 maanden zal gebeuren. Onze bedoeling is om een fenomenaal museum neer te zetten, dat nog beter is dan het huidige.'

Mechelen, Kinderstad

Voor de stad Mechelen was het belangrijk dat het Speelgoedmuseum in Mechelen bleef. 'Als Kinderstad van België willen we citytrippen mét kinderen zoveel mogelijk promoten', zegt schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer (Groen). 'Mechelen heeft iets met stations en ook nu weer brengt een station een oplossing voor een probleem dat accuut werd.'

Viceminister-president en titelvoerend Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) noemt de ontwikkeling van het nieuwe station en de wijk eromheen een belangrijke motor voor stedelijke vernieuwing. 'We worden de stad met het museum dat het dichtst bij een station gelegen is, binnen een stationsomgeving die leeft. Door de verhuis kan het oude pand aan Nekkerspoel ook herontwikkeld worden en krijgt die wijk ook een nieuwe, mooie toekomst.'

Het Speelgoedmuseum hoopt met de verhuis het bezoekersaantal op te krikken van 60.000 naar 80.000 per jaar. Door corona zijn de cijfers met de helft gedaald.

Voor spoorwegmaatschappij NMBS wordt het nieuwe stationsgebouw in Mechelen een multimodaal knooppunt. 'Dit station wordt een habitat, niet enkel een plaats waar mensen in- en uitstappen', zegt districtsmanager Sam Haccour. 'Mechelen is een stad in beweging en ook in het nieuwe station zal heel veel beweging zijn.'

Het Mechels Speelgoedmuseum verhuist in de zomer van 2022 naar het gloednieuwe stationsgebouw aan het centraal station. Vandaag ligt het Speelgoedmuseum in de schaduw van station Nekkerspoel, maar het huidige gebouw is verouderd.Het nieuwe stationsgebouw zal pas in 2027 voltooid zijn, maar zo lang wacht het Speelgoedmuseum niet om te verhuizen. In de zomer van 2022 neemt het een deel van het stationsgebouw in concessie voor 20 jaar en wordt de nieuwe invulling van het Speelgoedmuseum definitief. Tot dan blijft het museum op zijn oude stek in de Nekkerspoelstraat met een volwaardig aanbod. 'Veertig jaar geleden werd de kiem voor het Speelgoedmuseum gelegd en 18 maanden later was het museum een feit', zegt Bart Stroobants, voorzitter van de raad van bestuur van het museum. 'Vandaag leggen we de kiem voor een verhuis die binnen 18 maanden zal gebeuren. Onze bedoeling is om een fenomenaal museum neer te zetten, dat nog beter is dan het huidige.' Voor de stad Mechelen was het belangrijk dat het Speelgoedmuseum in Mechelen bleef. 'Als Kinderstad van België willen we citytrippen mét kinderen zoveel mogelijk promoten', zegt schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer (Groen). 'Mechelen heeft iets met stations en ook nu weer brengt een station een oplossing voor een probleem dat accuut werd.' Viceminister-president en titelvoerend Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) noemt de ontwikkeling van het nieuwe station en de wijk eromheen een belangrijke motor voor stedelijke vernieuwing. 'We worden de stad met het museum dat het dichtst bij een station gelegen is, binnen een stationsomgeving die leeft. Door de verhuis kan het oude pand aan Nekkerspoel ook herontwikkeld worden en krijgt die wijk ook een nieuwe, mooie toekomst.' Het Speelgoedmuseum hoopt met de verhuis het bezoekersaantal op te krikken van 60.000 naar 80.000 per jaar. Door corona zijn de cijfers met de helft gedaald.Voor spoorwegmaatschappij NMBS wordt het nieuwe stationsgebouw in Mechelen een multimodaal knooppunt. 'Dit station wordt een habitat, niet enkel een plaats waar mensen in- en uitstappen', zegt districtsmanager Sam Haccour. 'Mechelen is een stad in beweging en ook in het nieuwe station zal heel veel beweging zijn.'