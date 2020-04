Momenteel is de Efteling gesloten in verband met het coronavirus. Daarom brengt het Nederlandse pretpark 'de Wereld vol Wonderen' naar je toe met deze mooie dronebeelden van een verlaten, maar in bloei staand park.

Normaal zou dit Paasweekend een toptijd zijn voor de Efteling in het Nederlandse Kaatsheuvel. Maar net als van zoveel andere attracties, blijft ook de Efteling gesloten. Dat is sinds 2010, het jaar dat de Efteling besloot de deuren het hele jaar door geopend te houden, niet meer gebeurd.

Juist met dit mooie weer en in het seizoen dat alle bloemen en bomen in bloei staan, is het jammer als daar niemand van kan meegenieten. Daarom besloot de Efteling een dronevideo te maken waarin de hoogtepunten van het park voorbijkomen: Langnek, De Draak, de Python, Baron 1898, Fata Morgana.... Ook de 100.000 tulpen en 30.000 voorjaarsbloemen zoals viooltjes en vergeet-mij-nietjes die het park opfleuren, krijgen uitgebreid aandacht.

