Limburg lanceert gratis pop-up tentoonstelling over wolven

Vanaf mei tot het einde van het jaar krijgt Limburg een reizende tentoonstelling over wolven in de provincie.

De expo 'Wolven in Limburg' kan bezocht worden in Noord-Limburg, de regio waar de wolven vandaag actief zijn. De tentoonstelling is een initiatief van het Agentschap Natuur en Bos, het Provinciaal Natuurcentrum, en de natuurgebieden Duinengordel, Bosland en Kempen~Broek.

De aanwezigheid van wolven in Limburg is reden genoeg voor de initiatiefnemers om een belevingsvolle en gratis expo te ontwikkelen, waarbij de opgezette wolf Roger voor het eerst aan het grote publiek wordt getoond.

Niet bang zijn voor wolven

'We willen tonen dat de mensen niet bang hoeven te zijn, maar integendeel een beetje trots', zegt Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerster van het Agentschap Natuur en Bos. 'We hebben een volwassen luik met meer wetenschappelijke info, maar ook kinderinfo met wist-je-datjes.'

De reizende expo 'Wolven in Limburg' moet inwoners en bezoekers informeren over de aanwezigheid van wolven in Limburg. De tentoonstelling beantwoordt verschillende vragen: Hoe kan je wolven herkennen? Wat eten ze? Wat betekent de terugkeer van de wolf? En waarom kiezen ze voor Limburg? Op basis van ervaringen uit het buitenland zijn er tips over hoe mens en dier met elkaar kunnen samenleven en hoe je als veehouder je vee kan beschermen.

Naast de specifieke doelgroep van veehouders is de expo ook gericht op een ruim publiek van zowel kinderen als volwassenen. Voor kinderen zet de expo onder meer in op interactie, educatie en worden de zintuigen geprikkeld. De initiatiefnemers hopen dat heel wat scholieren de expo zullen bezoeken.