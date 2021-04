De federale regering heeft definitief groen licht gegeven om de binnenstad van Lier te erkennen als toeristisch centrum.

De erkenning geeft de stad de mogelijkheid om ook op zondagen handelszaken in het stadscentrum te openen.

Eind vorig jaar diende de stad Lier een aanvraag in bij de federale regering. Begin maart gaf de Vlaamse regering een gunstig advies na een analyse door Toerisme Vlaanderen, het groen licht van de federale regering is er nu dus ook. Om als toeristisch centrum te worden erkend, moet een stad over een toeristisch onthaal beschikken en minstens één toeristische bezienswaardigheid hebben die jaarlijks minimaal 5.000 bezoekers lokt. Ook moeten er jaarlijks minstens 55.000 toeristen overnachten en moet de stad blijvend investeren in haar toeristische ontwikkeling.

De erkenning geldt niet voor het hele grondgebied van de stad Lier, maar enkel het stadscentrum dat afgebakend wordt door de historische stadsvesten. In dat gebied kan de stad aan handelszaken de mogelijkheid geven om op zondag te openen. (Belga)

