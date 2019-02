Lichtfestival komt terug naar Gent

Vijf dagen lang zal Gent opnieuw ondergedompeld worden in een onvergetelijk lichtspektakel voor jong en oud. De bezoekers zullen opnieuw kunnen genieten van een grote verscheidenheid aan lichtkunstwerken, kunstinstallaties en projecties in de Gentse binnenstad.

In 2021 zal er opnieuw ingezet worden op participatie van Gentenaars en samenwerking met Gentse initiatieven. Het blijft ook een presentatieplatform voor opkomende kunstenaars en kunststudenten. Hiervoor zal er samengewerkt worden met internationale Lichtfestivals.

De vorige editie van het Lichtfestival, in 2018, was een groot succes. De 37 lichtkunstwerken van nationale en internationale artiesten brachten in totaal meer dan 835.000 bezoekers op de been.