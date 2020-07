Terwijl wegens het toenemend aantal besmettingen heel wat steden en gemeenten alle evenementen op hun grondgebied tot eind augustus of sommigen zelfs september afgelast hebben, gaan de 140 culturele 'anderhalvemetersessies' die Leuven van 13 tot 30 augustus organiseert door volgens de organisatie.

De vzw Leuvenenement, die de sessies organiseert, heeft laten weten aan wie een ticket kocht dat het evenement door kan gaan.

'Het stadsbestuur heeft beslist alle activiteiten in de anderhalvemeterssies te laten doorgaan tenzij er nieuwe, strengere richtlijnen worden uitgevaardigd in de loop van de volgende weken. De organisatoren zijn voorbereid en zorgen ervoor dat alle concerten 100 procent in regel zijn met de huidige en strenge richtlijnen. Daarom gebeuren er kleine aanpassingen aan de programmatie. Sommige concerten worden opgesplitst of licht aangepast', aldus de vzw Leuvenenement.

Op al deze buitenactiviteiten waar conform de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad maximaal 200 mensen zullen worden toegelaten, is het dragen van een mondmasker verplicht, net als het houden van 1,5 meter afstand van alle personen die niet tot je bubbel behoren.

Bij aankomst worden alle bezoekers geregistreerd. Als mensen in iemands bubbel symptomen vertonen, wordt gevraagd om niet te komen. En aan wie tot zeven dagen na het evenement positief test op corona, wordt gevraagd om de organisatie te contacteren. Er staan zowel muziek-, theater-, film- als familievoorstellingen op stapel.

Op het programma staan onder meer De Kreuners, Milow, Filip Kowlier, Novastar, Gabriel Rios, Portland en Jef Neve. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen onder meer terecht bij Tuur Florizoone. Onder andere Het nieuwstedelijk brengt theater en wie houdt van cinema kan elke avond naar een Zomerfilm. Voor kinderen is er onder meer Kapitein Winokio. (Belga)

