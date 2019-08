Alles persen uit die laatste dagen? Wij geven je met plezier inspiratie.

Allereerste Drag Queen-festival van België

24 augustus belooft veel glitter en show te brengen, want die dag gaat het allereerste Drag Queen-festival in ons land ooit door. Performerscollectief House of Lux en safe space voor queers Bebe Books organiseren dan op DOK in Gent het Tumble Weave Festival. Op de planning: verschillende shows op twee podia, workshops en een vlooienmarkt in thema. Onder de performers zijn veel gevestigde namen in het wereldje, maar ook beginnend talent. Bezoekers worden aangemoedigd hun meest fabuleuze outfit aan te trekken.

Picknickweek

Cultuurorganisatie vtbKultuur vult de laatste week van de zomervakantie in als culturele picknickweek. Dat houdt in dat je van 24 augustus tot en met 1 september op verschillende bijzondere locaties in Vlaanderen en Brussel terecht kan om gezellig samen te lunchen, vergezeld van een culturele activiteit zoals vertellingen, een gegidste rondleiding of muziek. De formule is overal anders, maar elke picknick vindt wel plaats in een bijzonder decor, zoals een abdijtuin, een kasteelpark of een waterburcht.

Een picknick aan het MAS © vtbKultuur

Soms gratis, soms betalend. Uitgebreide informatie en alle locaties vind je op vtbkultuurpicknickt.be.

DISplay in Hasselt

Beleef de zomer in de Hasseltse begijnhoftuin. Deze plek is een klein publiek geheim van Hasselt, een unieke oase in de bedrijvige binnenstad, én de ideale plek om in de zomer even te verpozen en weer op te laden. In het midden van de tuin bouwde makerscollectief ConstructLab een tijdelijke zomerse hang-out én aanplakzuil: DISplay. In en rond deze constructie plant Z33, samen met andere Hasseltse organisaties, zomerse activiteiten gaande van filmavonden, een bar uitgebaat door De Serre, concerten, marktjes en workshops.

© Constructlab

ConstructLab kan je kennen van The Arch in Genk, die werd gebouwd in de zomer van 2017. Het doel? Samen onderzoeken hoe een blijvend kunstwerk gemaakt kan worden uit gerecycleerd plastic. Het resultaat kan je nog steeds gaan bewonderen.

DISplay: nog tot 20 september

De begijnhoftuin en DISplay zijn elke dag open.De bar is open op: donderdag 19-24u, vrijdag 18-23u, zaterdag en zondag 14-20u

BXLBeerFest

Na twee succesvolle edities neemt BXLBeerFest opnieuw de terreinen van Tour&Taxis in Brussel over. Tijdens het weekend van 24 en 25 augustus kunnen bezoekers er kennismaken met tal van artisanale bieren van zestig brouwerijen uit een tiental landen. Voor bieren uit de grootindustrie is er geen plaats, verwacht je dus aan het onverwachte. Waar je zeker wel al op kan rekenen, naast dat lekker bier: interessante foodpairings, door de brouwers zelf begeleide tastings en ruimte voor andere Brusselse ambachten.

© BXLBeerFest

Dagtickets kosten vijf euro, weekendtickets negen. BXLbeerfest.com

Lekker Oost-Vlaams

Het allerlekkerste eten en drinken wordt om je hoek gemaakt. Dat wil ook Oost-Vlaanderen bewijzen op zondag 25 augustus. Die dag kan je in de hele provincie terecht bij 25 producenten van streek- en hoeveproducten om hun werk te ontdekken. Elke producent geeft tijdens de toer gratis een rondleiding en legt het verhaal en de traditie achter zijn product uit. Ook proeven kan uiteraard. Toerisme Oost-Vlaanderen werkte acht fietsroutes uit, al kunnen minder sportieve bourgondiërs eventueel ook met de wagen op ontdekkingstocht.

Meer info en deelnemende adressen vind je hier.