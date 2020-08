De zomer was onvermijdelijk getekend door de coronacrisis. Een maand lang viel het doek over de Zomer van Antwerpen, maar daar komt vanaf 1 september verandering in. Concerten, voorstellingen en cinema in openlucht staan op het programma om er nog een mooie nazomer van te maken.

De Zomer van Antwerpen lanceert een viertal initiatieven om de culturele agenda opnieuw te vullen. Enkel de Zomerbar gaat in september niet meer door. Theatervoorstellingen, Muziek in de Wijk, de Zomerfabriek en Cinema Urbana openen wel de deuren. Deze laten ze zelfs openstaan, zodat er voor de veiligheid geen klinken moeten aangeraakt worden. Je bezoekt per 'bezoekbubbel' en elk evenement gebeurt in overeenstemming met de coronamaatregelen.

Terug met theater

Studio Orka speelt muzikale theatervoorstelling 'het Pentaccordeon' van 12 september tot en met 4 oktober aan het water op de Droogdokkenweg. De dansvoorstelling DONNA'RE van Company Noi is van 10 tot en met 27 september te zien in een oude loods aan de Benzineweg in Hoboken. Op het Theaterplein kijk je van 8 tot en met 13 oktober opnieuw naar De Meisje van MartHa!Tentatief en Jaouad Alloul over de zoektocht naar eigen identiteit.

Muziek in de Wijk

Van 10 september tot 4 oktober brengt Muziek in de Wijk muzikanten en komieken naar het podium op het De Coninckplein, de Dageraadplaats in Antwerpen en de Blikfabriek in Hoboken en het Burgemeester Nolfplein in Merksem. In het artiestenkorps zit voor ieder wat wils, van sopraan en harp tot rockband. Leuk extraatje: de toegang tot Muziek in de Wijk is volledig gratis.

Zomerfabriek

De creatieve hotspot Zomerfabriek opent van 1 september tot en met 4 oktober opnieuw de deuren aan de Minkelersstraat in Berchem. Terugkerende programma-onderdelen zoals modern klassiek tijdens 'The Classics' op dinsdag en live muziek met spoken word op de 'Grab the SUNdays XL' vullen de kalender, samen met events uit de 'Open Call'.

Openlucht cinema

Cinema Urbana verhuist van haar geplande locatie aan de kaaien naar het terrein van de Zomerfabriek. Van 2 tot en met 26 september kan je er vanop het grasveld naar een reeks gratis topfilms kijken. Elke langspeelfilm wordt voorafgegaan door een kortfilm van Belgische makelij. Bij slecht weer verhuizen de filmvertoningen naar binnen.

De Zomer van Antwerpen brengt licht aan het einde van de lange coronatunnel. De maatregelen stonden tot nu toe gelijk aan een cultureel dieet. Voorstellingen, live concerten en musea bezoeken maakten plaats voor boeken, Netflix en Instagram-concerten. Toch blijft sociaal gezelschap een onvervangbaar aspect van culturele beleving en dat hebben we gemist.

Alle informatie en tickets op www.zva.be.

