In Knokke-Heist blijft het voorlopig rustig, ondanks het feit dat dagjestoeristen opnieuw welkom zijn. Op de kustbarometer kleurt Knokke-Heist groen, wat staat voor 'rustig' en 'gezellig'. Van een grote toestroom is nog geen sprake.

Sinds zondag waren dagjestoeristen niet meer welkom in Knokke-Heist. Dat besliste burgemeester Leopold Lippens naar aanleiding van de grote drukte aan zee en enkele incidenten met toeristen. Gisteren besliste de burgemeester om dagjestoeristen opnieuw toe te laten vanaf vandaag.

Toch blijft de grote drukte in de kustgemeente voorlopig uit. Volgens de kustbarometer van Westtoer die de drukte meet aan zee, blijft het in Knokke-Heist rustig. De meter staat voor Knokke-Heist op groen, wat staat voor 'rustig' en 'gezellig'.

